Nachschlag: Letzter Handgriff

In dieser Richtung ermutigt durch die Interviewerin lieferte der Politologe Henning Riecke eine bizarre Mischung aus Kreml- und Oval-Office-Astrologie. Wohin geht die Reise nach Trumps Wahlsieg? Was führt Putin im Schilde? Ist der designierte US-Präsident gar dessen »nützlicher Idiot«? Nichts Genaues weiß man nicht – das aber sehr präzise, denn der Aggressor steht in jedem Fall fest: »Die Russen haben in Europa mit der Ukraine-Krise und ihren militärischen Nadelstichen gegen die NATO das Verhältnis des Westens zu Russland insgesamt verschlechtert.« Riecke ist Leiter des Programms USA bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und hat als solcher sehr konturierte Vorstellungen von Bedrohungslagen. Klare Sache: »Für Putin ist (...) nichts so wichtig wie ein äußerer Feind.« Dass der u. a. in Gestalt einer US-Panzerbrigade bald an Russlands Grenze steht, sei »der richtige Schritt« und Obamas »letzter Handgriff«. Trumps Kriegsminister Mattis, legt Riecke nahe, wird seinen Dienstherrn schon beizeiten auf Kurs bringen. (shu)