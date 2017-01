Zum Urteil des Dresdner Landgerichtes im Prozess gegen den Antifaschisten Tim H. aus Berlin erklärte Silvio Lang, stellvertretender Stadtvorsitzender der Partei Die Linke in Dresden am Freitag:

Mit dem Freispruch für Tim findet eine sechsjährige juristische Posse, die es so nur in Sachsen geben konnte, nun hoffentlich ein Ende. Ich freue mich für unseren Berliner Genossen, dass mit dem Urteil eine langjährige Belastung für ihn vorerst aus der Welt geschafft ist. Und es ist nun endlich – und viel zu spät – klar: Auch in Sachsen ist antifaschistisches Handeln nicht kriminell! Auch wenn die CDU es gerne anders hätte. Dennoch muss diese Farce eines Prozesses ein Nachspiel haben: Für die Beweismaterial fälschenden Beamten der Polizei genauso wie für die irrlichternde Dresdner Staatsanwaltschaft und ihre versagende Aufsichtsbehörde unter Innenminister Ulbig.

Passenderweise hat sich der Dresdner Stadtvorstand der Partei Die Linke in seiner gestrigen Sitzung mit dem Thema 13. Februar (Jahrestag des Bombardements Dresdens 1945, jW) beschäftigt. Die Linke Dresden wird auch 2017 zum Mahngang »Täterspuren« des Bündnisses »Dresden Nazifrei« aufrufen und mobilisieren. Er ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur in Dresden. (...) Deswegen freue ich mich, dass Die Linke in Dresden ihre seit vielen Jahren deutliche Positionierung weiterhin bestätigt hat.

Niema Movassat, Obmann der Bundestagsfraktion Die Linke im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, äußerte sich am Freitag in einer Pressemitteilung zur Klage zweier Nachkommen der Herero und Nama gegen Deutschland:

Die anlässlich einer Klage zweier Nachkommen der Herero und Nama gegen Deutschland in New York geforderten Kompensationen halte ich für längst überfällig. Bei der von Deutschland gezahlten Entwicklungshilfe ist nicht garantiert, dass sie bei den Opfern ankommt. Die Nachfahren leiden heute noch unter Folgen des tausendfachen Mordes. Die deutsche Kolonialmacht hat nicht nur Familien zerstört, sondern den Herero und Nama wurde ihr Land und damit ihre Lebensgrundlage entzogen. Es ist absurd, dass die Nachfahren der Opfer des Genozids bisher von den Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia ausgeschlossen wurden. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass die Bundesregierung mit den Herero und Nama direkt verhandeln muss.

Gerade Deutschland hat eine historische Verantwortung, die Opfer des ersten deutschen Genozids aufrichtig zu behandeln. Direkte Gespräche mit den Opfern müssen ein erster Schritt sein. Die Linke fordert einen Trialog mit den Nachfahren der Opfer, dem namibischen Staat und Deutschland.