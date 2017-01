»Nicht ohne uns!«

»Alles, was ohne uns über uns verhandelt wird, ist gegen uns!«: Protest von Nama und Herero im Oktober 2016 in Berlin Foto: Florian Boillot

Die Geduld der namibischen Volksgruppen Nama und Herero mit der deutschen Bundesregierung ist aufgebraucht. Seit 2012 hatte Berlin mit Vertretern Namibias um eine Haltung zum Völkermord in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika gerungen. Bis zu 100.000 Menschen hatten kaiserliche Truppen zwischen 1904 und 1908 erschossen oder in Konzentrationslagern ermordet. Doch für die Bundesregierung blieb das Erbe des Vernichtungsfeldzugs stets eine vornehmlich juristische Angelegenheit. Die Verhandlungen waren ein Spiel auf Zeit. Am Donnerstag (Ortszeit) haben die traditionellen Autoritäten der Nama und Herero die Konsequenzen gezogen und in New York Sammelklage gegen die Bundesregierung eingereicht.

In einer am Donnerstag abend veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme erklärten der oberste Herero-Chief Vekuii Rukoro und der Vorsitzende der Nama Traditional Authorities, Chief David Frederick, dass sie die deutsche Regierung wiederholt aufgefordert hätten, sie in die Verhandlungen einzubeziehen – jedoch ohne Erfolg. Man habe versucht, den diplomatischen Weg zu gehen, aber damit kein Ergebnis erzielt, erklärte Rukoro in einem Interview mit der Tageszeitung The Namibian. Die Deutschen hätten »entschieden, wie ein Strauß den Kopf in den Sand zu stecken, und unser Volk und unsere Regierung zu verachten«, kritisierte Rukoro und begründete so den Gang vor Gericht. Er vertraue nun darauf, »dass sich wiedergutmachende Gerechtigkeit durchsetzt«.

Die beiden traditionellen Oberhäupter der Volksgruppen vertreten alle Nama und Herero weltweit. Sie berufen sich auf das in den USA geltende Alien Tort Statute, was möglich ist, da auch US-Bürger unter den Nachfahren der Nama und Herero sind. Das Gesetz aus dem Jahr 1789 fand schon häufiger bei Sammelklagen in Menschenrechtsfragen Anwendung. Die Herero und Nama fordern Reparationen für »nicht zu beziffernde Schäden« und eine direkte Beteiligung ihrer traditionellen Vertreter an den Verhandlungen mit der Bundesregierung. Berlin hatte es stets vorgezogen, mit der Zentralregierung in Windhoek zu verhandeln, in der die Nama und Herero – auch aufgrund ihrer infolge des Genozids geringen Bevölkerungszahl – kaum eine Rolle spielen.

Den Völkermord erkannte die Bundesregierung erst 2015 als solchen an, in einem offiziellen Dokument tauchte der Begriff gar erstmals im Juli 2016 auf. Zuvor hieß es stets, man könne nicht von Genozid sprechen, da das entsprechende UN-Statut erst 1951 verabschiedet worden sei. Seit dem Sommer verhandelt Deutschland nun mit Namibia über eine Entschuldigung für die Kolonialverbrechen, eine entsprechende Resolution des Bundestags steht aber noch immer aus.

Die Herero und Nama, die infolge des Landraubs der Kolonialherren bis heute größtenteils in Armut leben, haben mehrfach klargemacht, eine Entschuldigung nur dann akzeptieren zu wollen, wenn sie mit Reparationszahlungen einherginge. Doch dem verweigert sich die Bundesregierung. Bis auf einige Kisten mit Schädelknochen und sonstigen Gebeinen, die einst zu vorgeblichen Forschungszwecken oder als Trophäen nach Deutschland gebracht worden waren, haben die Nama und Herero bisher nichts zurückbekommen. »Aus der Verwendung des Begriffs ›Völkermord‹ folgt nach Auffassung der Bundesregierung keine Rechtspflicht«, erklärte der Sonderbeauftragte für den Dialog mit Namibia, Ruprecht Polenz, noch am Montag der Deutschen Welle.