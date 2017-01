Mit dem Gesetz der Diktatur

Die Machi Francisca Linconao in ihrem Heimatort im Süden Chiles Foto: Ingrid Conejeros

Francisca Linconao wird beschuldigt, einen Brandanschlag auf das Haus der Großgrundbesitzerfamilie Luchsinger-Mackay in Vilcún im Süden Chiles verübt zu haben – obwohl es keinerlei Beweise gegen sie gibt. Wegen dieser Vorwürfe saß sie bereits mehrfach in Untersuchungshaft, so auch jetzt. Seit dem 23. Dezember befindet sich die 60jährige deshalb im Hungerstreik.

Die Anschuldigungen sind offenbar ein Vorwand, um eine Frau, die für ihr Volk und gegen den chilenischen Staat kämpft, inhaftieren zu können. Sie ist eine »Machi«, eine spirituelle Autorität und Heilerin des Volkes der Mapuche, das vor der spanischen Eroberung den Süden des lateinamerikanischen Kontinents bewohnte und immer noch bewohnt. »Machi zu sein ist eine Gabe. Es ist keine Rolle, die man sich aussucht oder zu der man gewählt wird, sondern man wird als Machi geboren«, erklärt Ingrid Conejeros, Sprecherin von Linconao. Sie habe eine »wichtige Rolle in der Gemeinschaft«, und ihr werde großer Respekt entgegengebracht.

Während die westliche Welt sich auf Weihnachten vorbereitete, entschied das Berufungsgericht in Temuco, Hauptstadt der südchilenischen Región de la Araucanía, dass Linconao ins Gefängnis zurückkehren soll, statt im Krankenhaus oder in Hausarrest zu bleiben, wie es ihr schlechter Gesundheitszustand eigentlich erfordert. Seit ihrer Verhaftung Ende März ist es das vierte Mal, dass ihr Hausarrest vom Berufungsgericht aufgehoben wird. Am 23. Dezember kündigte Linconao in einem offenen Brief und in einer Videobotschaft ihren Hungerstreik an. »Das Gericht spielt mit meinem Leben und meiner Gesundheit, die bereits sehr schwach ist und demütigt mich als Mapuche, da ich unschuldig bin und keine Beweise gegen mich existieren. Ich fordere meine Freiheit so bald wie möglich«, schreibt sie am Ende des Briefes.

Linconao wird beschuldigt, einen Brand verursacht zu haben, bei dem Werner Luchsinger und seine Frau Vivianne Mackay ums Leben kamen. Vor vier Jahren, am 4. Januar 2013, hatten Unbekannte Feuer im Haus der Familie gelegt, die von deutsch-schweizerischen Einwanderern abstammt. Schon kurz darauf wurden Linconao und zehn weitere Mapuche willkürlich verhaftet. Die chilenische Justiz beruft sich dabei auf das Antiterrorgesetz, das noch aus der Zeit der Militärdiktatur von Augusto Pinochet stammt und Ausnahmefälle auflistet, in denen Menschen trotz fehlender Beweise inhaftiert werden dürfen. Es diente damals dazu, politische Gegner auszuschalten. Heute wird es insbesondere gegen das Mapuche-Volk angewandt, was internationale Menschenrechtsorganisationen bereits seit Jahren kritisieren.

Im Oktober musste Linconao 2013 freigelassen werden. Sie verklagte den chilenischen Staat wegen der körperlichen und »religiösen« Schädigung ihrer Person und der Missachtung ihrer Stellung als Machi – und bekam Recht. Doch die 2015 vom Obersten Zivilgericht Temucos festgesetzte Entschädigungssumme wurde bis heute nicht ausgezahlt. Stattdessen erlebte Linconao weitere Repressalien. Ihre erneute Verhaftung im März 2016 wurde mit dem Vorliegen angeblich neuer Beweise begründet.

Um die Ursache für ihre Verfolgung zu finden, muss man einige Jahre zurückgehen. 2008 hatte Linconao in einem von ihr angestrengten Prozess gegen die Firma Palermo Limitada der Familie Taladriz Recht bekommen, die in ihrer Gemeinde Wald abholzte. Sie hatte sich auf die UN-Konvention über die Rechte von indigenen Völkern berufen. In dem vom Einschlag bedrohten bzw. bereits betroffenen Areal sammelt Linconao die Heilkräuter, die sie für ihre Arbeit braucht. »Seit diesem Moment ist sie für den Staat und für die Unternehmen eine Bedrohung«, sagt Conejeros. Als erste Frau des Mapuche-Volkes habe sie einen Prozess gegen eine Firma gewonnen – und damit einen Präzedenzfall geschaffen, auf den sich Aktivisten indigener Völker auch in anderen Ländern nun berufen können.

Der Gesundheitszustand der 60jährigen ist unterdessen kritisch. »Es ist sehr wichtig, dass die Autoritäten verstehen, dass im Fall der Machi Francisca Linconao keine Zeit mehr bleibt, noch nicht einmal mehr eine Woche, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen«, warnte dieser Tage der Arzt Enrique Morales, der Linconaos Gesundheitszustand überwacht. Auch Amnesty International hat bereits deutliche Kritik am Vorgehen der Justiz gegen sie geäußert. Lateinamerikanische Musikgruppen fordern in einer internationalen Kampagne Freiheit für Francisca Linconao. Dazu gehören Calle 13 aus Puerto Rico, Los Jaivas aus Chile und Andrea Echeverri aus Kolumbien.