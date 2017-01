Willkommen auf dem Planeten

Vorheriges

Einer Liebeskummernacht hat Catherine Meurisse vielleicht ihr Leben zu verdanken. Am Vormittag des 7. Januar 2015 kommt die Zeichnerin und Illustratorin übermüdet und verspätet zur Arbeit. So verpasst sie die Redaktionssitzung des Pariser Satiremagazins Charlie Hebdo, bei der zwei islamistische Brüder auftauchen und ein Massaker verübten. Es gab 12 Tote.

Wie findet man nach Schock und Trauer zurück zur Normalität, gar zur »Leichtigkeit«? Unter diesem Titel hat Meurisse ein Buch mit Comics und gemalten Bildern veröffentlicht, das nun in Deutsch vorliegt.

Catherine wird uns als junge Frau vorgestellt, die der Zufall vor zehn Jahren in ein Team von wahrhaft legendären Satirikern gespült hat. Deren Ermordung ist die Auslöschung einer Ersatzfamilie. Charb, Cabu, Wolinski, Tignous, Honoré und andere getötete Kollegen ehrt Meurisse durch eine kongeniale Anverwandlung ihrer Stile.

Nach dem Attentat kann Catherine zunächst gar nicht mehr zeichnen. Ihr Gedächtnis setzt aus. Sie sucht Hilfe. Doch weder ein Besuch im Ferienort des verehrten Marcel Proust inklusive rituellem Madeleine-Verzehr noch die Pariser Psychologen schaffen es, sie sie von ihren Blockaden zu befreien.

Als ein knappes Jahr später der Club Bataclan und Straßencafés von Terroristen angegriffen werden, ist das für sie ein Déjà-vu, ein Trauma, vor dem sie »eine Länge Vorsprung« hat. »Willkommen auf meinem Planeten«, denkt sie, als sie vor den Absperrbändern der Polizei und den Blaulichtern der Rettungswagen steht.

Wie kommt man runter von diesem Planeten? Catherine verfällt auf die Idee, das eine Syndrom mit einem anderen – dem Stendhal-Syndrom – zu kurieren. Benannt wurde das nach den kunstreizüberflutungsbedingten Erschöpfungszuständen, die sich der Romancier Stendhal 1817 in Rom eingehandelt hat.

Wie das ausgeht, lese und schaue man selbst in Meurisse’ so spektakulärem wie unfertigem Buch nach. Gerade weil dessen Heldin mehr leisten muss als Trauerarbeit, kann sie die öffentliche Aufarbeitung des Anschlags kritisch kommentieren. Auch subversive Interventionen – Stichwort Graffiti – gehören zur Selbsttherapie. Meurisse malt mit Tusche und Aquarell. Es finden sich phantastische Tableaus in »Die Leichtigkeit«. Durchkreuzt werden die Bilder von gezeichneten Figuren oder Mustern. Meurisse schüttelt Landschaftsgemälde, einseitige Strips und klassische Karikaturen aus dem Ärmel. Das wirkt wahlweise uneinheitlich-wild oder eklektisch-genial, wie eine Kladde der Verstörung und der Selbstheilung.

Niemals den Humor verlieren, das klingt wie eine banale Botschaft. Kraftvoll und bedeutsam wird sie, wo Meurisse ihre eigentliche Grundlage skizziert: sich die eigene Schwäche einzugestehen.