On Air. What the fuck?

»Tag und Nacht wird sie bei dir sein – die Polizeieiei ...« (Extrabreit, das Bild ist von Silvester auf der Domplatte) Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Offener Rassismus ist wieder gesellschaftsfähig geworden. Drastisch hat sich das in der Silvesternacht in Köln gezeigt. Die Polizei selektierte etwa am Hauptbahnhof alle Ankommenden. Wer nicht deutsch genug aussah, wurde in einen Kessel geschleust, kontrolliert und in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Auch die Berichterstattung über die Ereignisse gibt Anlass zur Sorge. Die Polizei Köln setzte am Silvesterabend gegen 23 Uhr einen Tweet ab, in dem von einer Überprüfung Hunderter »Nafris« (Nordafrikanischer Straftäter) die Rede war, und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die journalistische Aufarbeitung des polizeilichen Vorgehens war von erschreckend großem Verständnis für die Staatsgewalt geprägt. Eine angemessen distanzierte Haltung gegenüber der Exekutive ließen auch diverse Radiosender vermissen. Am Neujahrsmorgen war auf Inforadio vom RBB zu erfahren, dass am Kölner Hauptbahnhof »Gruppen von jungen ausländischen Männern gestoppt« worden seien. Auf anderen Sendern war von »Nordafrikanern«, »Migranten« oder jungen Männern mit »Migrationshintergrund« die Rede. 1L ve, Jugendsender des WDR, wusste zu berichten, dass die Polizei »Hunderte Männer nordafrikanischer Herkunft schon in Zügen auf dem Weg in die Innenstädte« abgefangen habe – neben Köln auch in Dortmund, Essen, Münster und Düsseldorf. Recherchiert wurde die Herkunft dieser Menschen mutmaßlich mittels eingestaubter Lehrbücher für Rassekunde, die 2016 wieder von den deutschen Dachböden geholt wurden.

Der Alltagsrassismus schlägt sich längst im »ganz normalen« Sprachgebrauch nieder. In einem Interview, das am Montag morgen beim Deutschlandfunk mit dem NRW-Landeskorrespondenten geführt wurde, fragte die Moderatorin, wie die Polizei dazu Stellung nehme, dass sie offenbar nach »andersartigem Aussehen« kontrolliert habe. Den Vorwurf, dass »nach Rasse« ausgewählt worden sei, habe der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies zurückgewiesen, erhielt sie zur Antwort. »Andersartig«? »Rasse«? Da fragt man sich doch: What the fuck? Es geht aber noch einen Zacken schärfer: Lothar Lenz vom WDR zeigte sich erleichtert über das harte Vorgehen der Polizei und kommentierte am Montag im Inforadio vom RBB: »Schon wieder kamen um die 1.000 Nordafrikaner nach Köln. (…) Da waren sie wieder, die gewaltgeilen Männerhorden.« Schluck. Hauptsache bleibt, »dass die Menschen sich nicht das Feiern verderben lassen«, wie NRW-Innenminister Ralf Jäger meinte.

Um die Polizei geht es auch in Thorsten Poppes Feature »Polizei vs. Ultras – Der Kampf im deutschen Fußball« (WDR 2016; Di., 23 Uhr, 1Live), das heute abend on air geht. Mit dem Akkordrhythmus der Fließbandära, der auch in postfordistischen Zeiten für viele Arbeiter maßgeblich bleibt, setzt sich direkt im Anschluss Stefanie Heims Feature What the fuck?»Born to Work« (Bauhaus-Uni Weimar 2016; Mi., 0 Uhr, DKultur) auseinander.

Mit dem Schriftsteller und Schoah-Überlebenden Fred Wander beschäftigt sich Uta Beth in ihrer Radioarbeit »Von einem der auszog – Fred Wander im Portrait« (MDR 1999, Mi., 22 Uhr, MDR Kultur). Ein surrealistischer Krimi um einen Wohnungsneubezug ist Martin Heindels »... wie ein Lied« (WDR 2012; Do., 23 Uhr, 1Live). Was man »Vom Erlöser lernen« (HR 2016; Fr., 14 Uhr, HR-2-Kultur) kann, setzt einem Dietmar Dath im Rahmen des »Bibel-Projektes« auseinander. Aufklärerisch kommt auch Nora Bauers »Black Spaces – Nachrichten von der schwarzen Diaspora« (DLF 2016; Fr., 19.15 Uhr, DLF) daher, ebenso Bertolt Brechts »Galileo Galilei« (NWDR 1947; Fr., 22 Uhr, RBB-Kulturradio).

Als Ursendung sei Patrick Findeis’ »Metamorphosen – Aus dem Leben der Maria Sibylla Merian« (SWR 2016; So., 18.20 Uhr, SWR 2) empfohlen und nicht verpassen sollte man Elfriede Jelineks »Untergang eines Tauchers« (SDR 1973; Mo., 0 Uhr, DKultur), in dem Flipper zum Killerwal und Lassie zum Kampfhund mutiert.