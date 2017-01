Die Internationale tanzen

Isadora Duncan in ihrer Schule für griechischen Tanz, 1908 Foto: picture-alliance / United Archives/TopFoto

Die Antiballerina Isadora Duncan hatte ein seltsam schillerndes Leben. 1877 in San Francisco geboren, wuchs sie in Armut auf, wurde als Pionierin des modernen Tanzes zum Weltstar, bekam hohe Gagen und stürzte immer wieder in tiefe Armut. Die Tätigkeit, die ihr am wichtigsten war, musste sie unter massiven Verlusten selbst finanzieren. Als Ausdruckstänzerin gefeiert, verstand sich Duncan vor allem als Pädagogin. Als Lehrmeisterin einer von ihr erfundenen Art von Tanz, die mit Ballett absolut nichts zu tun hatte.

Schon als junge Frau verfasste sie ein Lehrbuch, das Anleitungen zu tänzerischen Übungen enthielt. Dieses Buch ist derzeit nicht lieferbar, weltweit hat es nach meiner Kenntnis kein Verlag im Programm. Eine historisch-kritische Neuauflage wäre verdienstvoll. Statt dessen ist im vergangenen Jahr leider nur Duncans vermeintlich brisante Autobiographie auf deutsch herausgekommen. Ein nicht ganz ungetrübtes Lesevergnügen. Schon der Titel »I’ve danced my life« ist ein Ärgernis. Es handelt sich keineswegs um den Originaltitel. Der war kurz und knackig »My life«. Zudem führt »Ich tanzte mein Leben« in die Irre: Duncan hat ja gerade nicht nur getanzt, sondern auch choreografiert und vor allem eine eigene Bewegungslehre begründet.

Geschrieben hat Duncan diese Memoiren einzig und allein, um grauenvoller Finanznot zu entkommen – das merkt man. Der US-Verlag, der ihre »Lebensbeichte« in Auftrag gegeben hatte, war zuvorderst an Details aus ihrem Liebesleben interessiert. Die Duncan lebte als erklärte Frauenrechtlerin mit »gefestigten Antipathien« gegenüber allem Kirchlichen sehr libertär. Etwas Süffisanz hätte der Darstellung ihrer illustren Ehen und vielen Affären gut getan, aber das war ihre Sache nicht. Und so verfällt Duncan bei der Beschreibung ihrer Liebschaften und der Avancen ihrer Bewunderer immer wieder in einen drittklassig kopierten Hedwig-Courths-Mahler-Stil. Man schläft darüber fast ein. Zum Beispiel soll ein Erzherzog gemurmelt haben: »Ach, wie schön ist die Duncan! Ach, so wunderschön! Der Frühling ist nicht so schön wie sie!« Angeblich beobachtete der Verehrer sie mit seinem Fernglas: So weit war sie von ihm beim Planschen in der Badeanstalt entfernt. Die Frage, wie seine Seufzer überliefert wurden, lässt das Buch offen.

Glaubhaft und anrührend sind die Passagen, in denen Duncan von ihrer Arbeit erzählt. Wie sie begann, den eigenen Körper in Bewegungen auszuprobieren, Gefühl und Ausdruck in Einklang zu bringen. Wie sie barfuß in leichten Fähnchen einen eigenen Kostüm-Stil kreierte oder Auftritte mit enormem Wissen zu Thementänzen formte. Auch ihre Reiseberichte sind interessant: Nach Griechenland fuhr sie, um den Geist der Antike in neuen Tänzen aufzuheben, in Frankreich und Russland traf sie Promis ihrer Zeit: den Dichter Jean Cocteau, die Schauspieldiva Eleonora Duse, den Maler Léon Bakst.

Vor allem begeistert, mit welchem Elan und welcher Extravaganz Duncan ihre Tanzschule in Berlin-Grunewald führte. Immer wieder musste sie von neuem um die Anerkennung als Pädagogin kämpfen. Geld gab ihr dafür kaum jemand. Auf Tourneen verdiente sie außerordentlich, reiste für lukrative Auftritte bis nach Brasilien und New York, um ihre Schule zu finanzieren. Aber das Vermögen rann ihr durch die Finger.

In Russland traf sie Anna Pawlowa, deren Tanz in »Giselle« sie faszinierte, wenn er auch nicht mit Duncans Vorstellungen von Natürlichkeit vereinbar war. Später zog Duncan für drei Jahre nach Moskau. Über diese mutmaßlich glücklichste Zeit in ihrem Leben berichtet das Buch erst im Nachwort, welches posthum entstand. Lenin saß im Publikum. Sie konnte Stanislawski für sich gewinnen. Und Volksbildungskommissar Anatoli Lunatscharski unterstützte sie bei der Gründung einer Schule für modernen Tanz, in der sie als Lehrerin eigene Vorstellungen gab. An einem Abend, an dem sie die Internationale tanzte, ging der zwölf Jahre jüngere Dichter Sergej Jessenin vor ihr auf die Knie. Die kurze Ehe der beiden nahm aber kein gutes Ende. Jessenin beging 1925 Selbstmord. Zwei Jahre später starb Duncan an der Seite eines jungen Verehrers in Nizza. Sie wurde im Auto von einem flatternden Sommerschal erdrosselt, der sich um ein Wagenrad gewickelt hatte – ein Abgang voll bitterer Ironie.

Man sollte Duncans Aufzeichnungen zur Grundlage eines neuen Buches über sie machen.