»Große Tristesse«

Foto: REUTERS/Michaela Rehle

Ein 19 Jahre alter Asylsuchender hat sich am Montag in einem Supermarkt im oberbayerischen Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) mit Benzin übergossen und angezündet. Obwohl das Feuer schnell gelöscht wurde, kam der junge Mann aus Afghanistan mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Warum er sich angezündet hatte, war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben hatte er das Benzin vorher an einer Tankstelle gekauft.

Das Kinderhilfswerk UNICEF sprach am Montag von »großer Tristesse« unter den rund 300.000 minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland. »Ihre besonderen Bedürfnisse und ihre Rechte als Kinder werden leider immer wieder übersehen«, kritisierte der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider. Viele Mädchen und Jungen müssten über lange Monate hinweg in großen Gemeinschaftsunterkünften leben. Dort seien sie häufig nicht ausreichend vor Gewalt und Missbrauch geschützt, hätten kaum Zugang zu Spiel- und Lernangeboten oder psychologischer Unterstützung. »Es ist eine Kindheit im Wartestand, mit wenig Privatsphäre, mit vielen Gefahren«, sagte Schneider gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Familiengerechte Unterbringung und besserer Kinderschutz müssten Vorrang erhalten, fordert UNICEF. Die Kinder und Jugendlichen seien »zunächst einmal nicht Migranten, Asylbewerber, Flüchtlinge, sondern Kinder«, betonte Schneider. Sie bräuchten »besonders dringend Schutz, Betreuung und das Gefühl, endlich in Sicherheit zu sein.«

In Belgien hat der nationale Rat für Ausländerstreitsachen den Behörden am vergangenen Freitag untersagt, eine Afghanin und ihre fünf Kinder gemäß den EU-Asylregeln in die Bundesrepublik zurückzuschicken. Es bestehen offensichtlich Zweifel, ob besonders schutzbedürftige Asylsuchende in Deutschland angemessen untergebracht werden. Der Entscheidung zufolge ist nicht ausreichend sichergestellt, dass die Familie dort eine menschenwürdige Unterkunft bekommt. Der Anwalt der Asylsuchenden hatte in dem Verfahren unter anderem auf überfüllte Aufnahmeeinrichtungen mit unzureichenden sanitären Anlagen verwiesen. (dpa/AFP/jW)