»Mieter scheuen heute eher die Konfrontation«

Eine Frau beteiligt sich am Protest gegen die Verdrängung von Mietern durch Luxussanierungen in Berlin (17. Juli) Foto: Christian-Ditsch.de

Das neue Jahr begann für die Mieter von Berliner Sozialwohnungen mit einer Mieterhöhung. 1,89 Prozent sind nun mehr zu zahlen als noch 2016. Sind wegen der Erhöhung besonders viele Menschen mit Fragen zu Ihnen gekommen?

Nicht unbedingt wegen der Mieterhöhungen in den Sozialwohnungen. Sie finden alle drei Jahre statt, insofern ist dieser Kostenpunkt vorhersehbar und leicht zu überprüfen. Außerdem muss man berücksichtigen, dass es in Berlin nur noch rund 117.000 Sozialwohnungen gibt. Vielmehr sind die Mieter zum Ende des Jahres wegen den Betriebskostenabrechnungen zu uns gekommen, die meist zum Jahresende eintrudeln. Allerdings wird zu diesem Komplex über das ganze Jahr hinweg eine Beratung nachgefragt. Mitglieder des Mietervereins können in einem unserer Beratungszentren mit einem Rechtsanwalt sprechen, die Abrechnung prüfen lassen. Die anderen Themen, mit denen Mieter oft zu uns kommen, sind Miet­erhöhungsverlangen des Vermieters und Mängel in der Wohnung.

Stellen Sie nach der Beratung häufig fest, dass Mieterhöhungen nicht gerechtfertigt sind?

Das erheben wir nicht genau. Wahrscheinlich halten sich gerechtfertigte und nicht gerechtfertigte Erhöhungen die Waage, zumindest bei jenen Fällen, mit denen unsere Mitglieder zu uns kommen. Eine Überprüfung aus Sicht der Vermieter lohnt sich oft.

Seit 2010 sind Sie beim Berliner Mieterverein tätig. Hat sich in dieser Zeit etwas an den Anliegen geändert, mit denen die Mieter zu Ihnen kommen?

Die Standardthemen, sind die geblieben, die ich genannt habe. Aber seit vier oder fünf Jahren ist die Wohnungssituation in Berlin angespannter. Die Mieter verhalten sich in der Folge etwas defensiver, sie scheuen die Konfrontation mit dem Vermieter. Dahinter steckt die Angst, in den Konflikt zu gehen und schlimmstenfalls die Wohnung zu verlieren. Ungerechtfertigte Mieterhöhungen werden eher hingenommen. Teilweise wird auch gar keine Beratung in Anspruch genommen. Wir versuchen aber, unsere Mitglieder genau dazu zu motivieren. Ob man nach einer Prüfung den Vermieter mit dem Ergebnis konfrontiert, kann man dann entscheiden.

Sie beschäftigen sich auch mit der Einhaltung der sogenannten Mietpreisbremse. Wie bewerten Sie die Regelung?

Die Mietpreisbremse gibt es in Berlin seit 2015. Unser Beratungsangebot dazu nimmt langsam an Fahrt auf. Die Mietpreisbremse ist leider so gestaltet worden, dass sie die von uns erhoffte Wirkung verfehlt. In 90 Prozent der Fälle, die bei uns eingehen, liegt die geforderte Miete über der zulässigen Wiedervermietungsmiete. Ob sich die Vermieter dabei immer auf Ausnahmetatbestände berufen können, können wir aber nicht prüfen. So kann etwa eine Miete gefordert werden, die mehr als zehn Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegt, wenn die schon vom Vormieter gezahlt wurde. Diese Ausnahmeregelungen sind die Schwachstellen des Gesetzes.

Erwarten Sie durch die neue Regierung aus SPD, Linkspartei und Grünen Besserungen im Wohnungsbereich?

Bei uns herrscht gedämpfte Euphorie vor. Viele unserer Forderungen wurden aufgenommen. In der Koalitionsvereinbarung ist etwa festgehalten, dass der Anteil der Sozialwohnungen auf städtischen Grundstücken erhöht werden soll oder dass die städtischen Wohnungsunternehmen ihre Härtefallregelungen ausweiten sollen. Das begrüßen wir. Wir sind aber gespannt, ob alle Vorhaben umgesetzt werden.

Die Koalition will die Zahl der geförderten neuen Wohnungen auf 5.000 im Jahr aufstocken. Das wird den Bedarf nicht decken, oder?

Genau. Mehr als 50 Prozent der Berliner Haushalte dürften einen Wohnberechtigungsschein beziehen. Der Bestand deckt das aber nicht ab. Auch werden Tausende bestehende Sozialwohnung aus der Sozialbindung herausfallen. Private Bauunternehmen lassen sich aber nur schwer für die Errichtung von Sozialwohnungen begeistern. Doch sie haben die Grundstücke in den Innenstadtbezirken in der Hand. Da müssen Mittel und Wege gefunden werden, die Unternehmen mehr in die Pflicht zu nehmen.

Und haben Sie entsprechende Maßnahmen im Koalitionsvertrag entdecken können?

Erst mal nicht. Dort wurde der Fokus auf die städtischen Wohnungsbauunternehmen gelegt, die privaten werden außen vorgelassen. Das haben wir auch moniert, denn ohne die Privaten wird der Bedarf nicht gedeckt werden können.