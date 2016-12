Großbritannien und die Deutschen

Am Freitag veröffentlichte das britische Staatsarchiv bisher unter Verschluss gehaltene Regierungsdokumente aus den 1980er Jahren und dem Jahr 1990. Darunter ist das zusammenfassende Protokoll eines Seminars der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher am 24. März 1990 mit namhaften Historikern über »Deutschland«. Darin heißt es:

Wer sind die Deutschen?

Wir begannen mit einem Gespräch über die Deutschen selbst und ihre Charakteristika. (…) Es war leichter – und passender zur aktuellen Diskussion – über die weniger glücklichen nachzudenken: Ihre Unempfindlichkeit gegenüber den Gefühlen anderer (besonders bemerkbar in ihrer Einstellung zur polnischen Grenze), ihre Besessenheit von sich selbst, eine starke Neigung zu Selbstmitleid und ein Verlangen danach, geliebt zu werden. Einige weniger schmeichelhafte Eigenschaften wurden ebenfalls erwähnt als ein bleibender Teil des deutschen Charakters: (…) Angst, Aggressivität, Durchsetzungsvermögen, Schikanieren, Ichbezogenheit, Minderwertigkeitskomplexe, Sentimentalität.

Zwei weitere Aspekte des deutschen Charakters wurden genannt als Gründe für Sorgen um die Zukunft: Erstens eine Neigung zum Exzess, Dinge zu übertreiben, über die Stränge zu schlagen. Zweitens eine Tendenz, die eigene Stärke und das eigene Können zu überschätzen. (…)

Haben sich die Deutschen geändert?

Es war ganz richtig, sich all dieser Charakteristika bewusst zu sein. Aber unter den Anwesenden gab es eine starke Denkschule, nach der die heutigen Deutschen sich sehr von ihren Vorgängern unterscheiden. Es wurde argumentiert, unsere grundlegende Wahrnehmung der Deutschen sei mit einer Periode deutscher Geschichte verbunden, die von Bismarck bis 1945 reichte. Das war die Phase eines imperialen Deutschland, charakterisiert durch neurotische Selbstbehauptung und Durchsetzungskraft, eine hohe Geburtenrate, eine geschlossene Wirtschaft, eine chauvinistische Kultur. Es wurde von der Niederlage 1918, die in Deutschland als unfair betrachtet wurde, nicht stark berührt. (…) Aber 1945 war völlig anders und markierte einen Zeitenwechsel. Es gab das Gefühl einer historischen Mission nicht mehr, keinen Ehrgeiz nach physischen Eroberungen, keinen Militarismus mehr. Bildungswesen und Geschichtsschreibung hatten sich gewandelt. Die Institutionen waren andere geworden. Demokratie war tief verwurzelt. Es gab die Unschuld an der Vergangenheit auf seiten der neuen Generation Deutscher. Wir sollten in bezug auf sie keine Sorgen haben.

Diese Sicht wurde nicht von jedem akzeptiert. Es müsse immer noch gefragt werden, wie eine zivilisierte und kulturvolle Nation es sich hatte gestatten können, durch eine Gehirnwäsche in Barbarei zu verfallen. Wenn es einmal geschehen war, könnte es nicht wieder geschehen? (…) Die Art und Weise, in der die Deutschen aktuell ihre Ellbogen nutzten und in der Europäischen Gemeinschaft ihr Gewicht in die Waagschale warfen, lege nahe, dass sich einiges noch nicht geändert hatte. Während wir alle bewunderten und in der Tat beneideten, was die Deutschen in den vergangenen 45 Jahren erreicht hatten, blieb eine Tatsache, dass ihre Institutionen noch nicht ernsthaft durch Widrigkeiten wie die einer großen wirtschaftlichen Katastrophe getestet worden war. Wir könnten nicht sagen, wie die Deutschen unter solchen Umständen reagieren würden. (…)

Übersetzung: Arnold Schölzel