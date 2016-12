Grubenunglück

Menschen stehen um eine Unfallstelle im indischen Godda, wo am Donnerstag abend durch einen Erdrutsch Teile eines Bergwerks eingestürzt sind. Mindestens elf Menschen sind dabei gestorben, weitere könnten noch verschüttet sein. Laut Polizeiangaben wurden im Laufe des Freitags zwei Arbeiter gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Zwölf weitere galten noch als vermisst. Erst am frühen Freitag morgen erreichten Hilfsmannschaften den Unfallort. Dichter Nebel habe Rettungsarbeiten zuvor verhindert, hieß es von seiten der Betreibergesellschaft des Bergwerks.(dpa/jW)