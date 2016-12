Beispiellose Liaison

Trumpisten, »unpolitisch«: Brady und Belichick nach einem Sieg in Seattle Foto: Mark J. Rebilas/USA Today Sports/Reuters

Als einer der »Grumpy old men«, die Teams der US-amerikanischen National Football League (NFL) trainieren, wirkt Bill Belichick alles andere als amtsmüde. Seit 2000 ist der 64jährige als Headcoach bei den New England Patriots in Boston unter Vertrag. Viermal gewannen sie unter ihm den Super-Bowl.

Ähnlich eng verbunden mit dem Aufstieg der Patriots zum erfolgreichsten Football-Team der vergangenen 15 Jahre ist nur der Name Tom Brady. Seine Entwicklung wird gern als Cinderella-Story erzählt. Nach einer Karriere im Team der University of Michigan wurde der gebürtige Kalifornier bei der Draft im Jahre 2000 erst an 199. Stelle in der sechsten von sieben Runden von New England gewählt. Zu wenig entsprach Brady dem Bild eines typischen Spielmachers. In seiner ersten Saison spielte er nur die zweite Geige. Superstar der chronisch erfolglosen Patriots war Quarterback Drew Bledsoe. Als dieser sich in Bradys zweitem Jahr verletzte, schlug die Stunde des Ersatzmanns: Mit teilweise phantastischen Leistungen führte Brady sein Team zum Super-Bowl-Sieg gegen die St. Louis Rams. Es war auch der erste Titel für seinen Trainer Belichick – der Beginn einer im US-Sport beispiellosen Liaison.

Brady stieg in den folgenden Jahren zu einem der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte auf. Sein Spiel war nie von der Athletik der modernen Interpreten dieser Position geprägt, eher von traumwandlerischer Sicherheit. Der 39jährige vermag wie kein Zweiter eine Partie zu lesen und seine Mitspieler mit präzisen Pässen einzusetzen.

Passend dazu gilt Belichick als einer der taktisch raffiniertesten Coaches aller Zeiten. Der Stoiker erträgt Siege wie Niederlagen mit einer mimischen Gleichmut, die an akute Gesichtslähmung grenzt. Dabei versprüht der in Nashville geborene Übungsleiter stets den Charme der »Muppets«-Granden Waldorf und Statler.

Brady dagegen wirkte zu Beginn seiner Karriere optisch noch wie ein All-American-Staubsaugervertreter. Im Laufe der Jahre schärfte er sein Profil, nach der Hochzeit mit dem Supermodel Gisele Bündchen avancierte er mit seinem auch für Quarterbacks hohen Alter zum Benjamin Button des Football-Zirkus.

Nach den Titeln der Jahre 2003, 2004 und 2014 qualifizierten sich die Patriots mit dem kongenialen Duo Brady/Belichick in dieser Saison vorzeitig für die Playoffs und gelten als Topkandidaten für den neuerlichen Einzug in den Super Bowl. Sportlich sind die beiden somit über jeden Zweifel erhaben. Zu ihren weniger schönen Seiten zählen grobe Regelverstöße. Brady musste zu Beginn der laufenden Saison vier Spiele Sperre absitzen, weil er wiederholt präparierte Bälle in Partien brachte, die von den Schiedsrichtern nicht freigegeben worden waren – der Fall fand als »Deflate-Gate« viel Beachtung.

Belichick wurde 2007 zu einer Rekordstrafe von 500.000 Dollar verurteilt, da er einen Assistenten verbotenerweise die Defensivsignale der New York Jets per Kamera aufzeichnen ließ. Der Skandal wurde »Spy-Gate« getauft.

Im diesjährigen Präsidentschaftswahlkampf schließlich bekannte sich Brady zu Donald Trump, mit dem Coach Belichick gut befreundet ist. Vor dem Wahlabend schrieb er dem Bewerber einen aufmunternden Brief, den Trump öffentlich vorlas. Das Trainergenie wollte danach umgehend klargestellt wissen, dass es sich bei ihm um einen unpolitischen Menschen handele.