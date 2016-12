Verhütung mit Gottes Segen

Foto: REUTERS/Katy Migiro

Die Zuhörerinnen in ihren bunten Hidschabs tauschen verstohlene Blicke aus, hier und da ist verlegenes Kichern zu hören. Im winzigen Mütterzentrum von Wadschir, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Nordosten Kenias, lauschen etwa 40 Frauen aufmerksam der Islamlehrerin Deka Ibrahim. »Sind Sie sicher, dass das halal ist?«, also vom Islam erlaubt, fragt eine Frau mit Blick auf Pillen, Kondome und Spiralen. Bisher sind solche Verhütungsmittel in der wüstenartigen, vernachlässigten Region wenig verbreitet.

Nach einer Studie der Hilfsorganisation Save the Children nutzen nur zwei Prozent der Bevölkerung des Bezirks Wadschir Verhütungsmittel, in ganz Kenia sind es 58 Prozent. In der bitterarmen, muslimisch geprägten und vorwiegend von somalischen Nomaden bewohnten Gegend galten moderne Verhütungsmittel bisher als Verstoß gegen die Prinzipien des Islam. »Die muslimische Religion erlaubt die Nutzung dieser Methoden unter gewissen Umständen, vor allem wenn Gesundheit von Kind und Mutter im Mittelpunkt stehen«, erklärt Deka Ibrahim. Allerdings dürfe die Geburtenkontrolle nur vorübergehend und mit Zustimmung des Ehepartners erfolgen. Schwangerschaftsabbrüche seien illegal.

Die 16jährige Halima, Mutter eines neun Monate alten Mädchens, hört aufmerksam zu, wie eine Krankenschwester die verschiedenen Methoden erklärt. »Ich möchte mehr Kinder haben, aber nicht sofort«, sagt sie. Noch immer gefährden hier patriarchalische Traditionen das Leben von Müttern und Kindern: Mehr als vier von zehn Frauen im Nordosten Kenias heiraten vor ihrem 18. Geburtstag. Die meisten entbinden zudem zu Hause unter schlechten Bedingungen und ohne Hebammen – und haben im Durchschnitt acht Kinder. »Wenn ein Mädchen schwanger wird oder zwei Schwangerschaften zu kurz aufeinanderfolgen, ist das Risiko von Komplikationen hoch«, sagt Sulekha Mohammed von Save the Children. Zudem seien 98 Prozent der Frauen im Nordosten Kenias beschnitten – ein weiterer Risikofaktor für Geburten. Nach einer Bevölkerungsstudie aus dem Jahr 2014 gibt es im Nordosten Kenias 50 Prozent mehr Todesfälle bei Entbindungen als im Landesdurchschnitt. Daraufhin hat Save the Children in Zusammenarbeit mit der Regierung und einflussreichen Religionsführern eine Sensibilisierungskampagne in dem auch politisch instabilen Bezirk gestartet.

»Traditionell nehmen Männer in unserer Kultur viele Ehefrauen, und die Frauen haben viele Kinder, Familienplanung gilt als westliches Konzept zur kolonialistischen Bevölkerungsbeschränkung«, sagt der Familienrichter Mursal Abdiwahab, der dem Einsatz von Verhütungsmitteln nun den islamischen Segen gab. Die Botschaft kommt an: In den ersten drei Monaten dieses Jahres nahmen 3.177 Frauen an dem Projekt teil – gegenüber 1.382 im Vorjahreszeitraum. Fatuma lässt sich nach einigen Wochen Bedenkzeit und mit dem Segen ihres Mannes nun ein Hormonimplantat einsetzen: »Da meine Religion Familienplanung erlaubt, werde ich es zum Wohle meiner Gesundheit einsetzen«, sagt die 25jährige.