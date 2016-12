Für ihre Konzerte in den USA und Europa unternahmen The Doors viele Reisen./The Doors - Feast of Friends Foto: ARTE/© Eagle Rock

Charlie und die Schokoladenfabrik

Der arme Charlie (Freddie Highmore) hat das große Los gezogen. Der Junge und vier verzogene Wohlstandskids dürfen das Reich von Willy Wonka (Johnny Depp) betreten. Dort werden nicht nur die besten Leckereien fabriziert, sondern auch kleine Besserwisser und Fresssäcke bestraft. Nur das Buch von Roald Dahl ist noch besser. Regie: Tim Burton; USA, UK, Australien 2005.

Sat.1, 20.15

Türkisch für Anfänger

Die 19jährige Lena Schneider ist genervt, weil sie mit ihrer Mutter Doris nach Thailand fliegen muss. Schon im Flugzeug geht ihr der sich für cool haltende Cem auf die Nerven, und als noch eine Aschewolke die Maschine mitten im Indischen Ozean zur Notlandung zwingt, ist das Chaos perfekt. Lena erwacht ausgerechnet mit Cem, dessen Schwester und dem Griechen Costa auf einer einsamen Insel. Deutscher Alptraum, gut umgesetzt. Mit Josefine Preuß (Lena Schneider), Elyas M’Barek (Cem Öztürk). Regie: Bora Dagtekin; D 2012.

Das Erste, 20.15

Selbstgespräche – mit Konstantin Pfau

Ein neues Meisterwerk von und mit Olli Dittrich

Konstantin Pfau – Denker, Erfolgsautor und Honorarprofessor für Soziologie an der Universität Tübingen – ist als Gastgeber seiner Sendung »Selbstgespräche« eine absolute Ausnahmeerscheinung im deutschen Fernsehen. Am Ende des Jahres blickt der Kulturjournalist (Bestseller: »Hegel to go«) nun mit drei außergewöhnlichen Menschen zurück auf die vergangenen Monate und entfaltet dabei in konzentrierter Atmosphäre kluge Gedanken zu bestimmenden gesellschaftlichen Themen. Konstantin Pfau bittet drei Gäste zum Einzelgespräch in die Bla-Bla-Arena: den Deutsch-Libanesen Youssef Al-Bustani, den Briten Michael Trevor Pitchford und Jörn-Philipp Echternach, früherer deutscher Botschafter in der Türkei. Alle Rollen: Olli Dittrich. Sollte man sehen.

WDR, 22.40

The Doors – Feast of Friends

»It’s a fictional documentary«, sagt Jim Morrison. Und der Film habe sich irgendwie selber gedreht. Regisseur Paul Ferrara, der zusammen mit Jim Morrison 1969 »HWY: An American Pastoral« drehte, in dem Morrison einen Anhalter spielt, begann die Arbeit an »Feast of Friends« im April 1968 und schloss sich der Band während ihrer US-Tour an. Den Soundtrack hat der langjährige Doors-Begleiter Bruce Botnick neu abgemischt und überarbeitet. GB 1970.

Arte, 23.40