Polizeieinsätze gegen »Reichsbürger«

Foto: Patrick Seeger/dpa-Bildfunk

Besinnliche Tage zwischen Weihnachten und Neujahr? – Nicht bei »Reichsbürgern«. Nachdem der Polizei am Mittwoch abend in Mönchengladbach gemeldet wurde, dass ein Mann Anfang 50 mit einer Langwaffe auf der Straße gesichtet worden sei, rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus. Die Ermittlungen zur Person hätten den Verdacht begründet, »dass der Mann dem Spektrum der ›Reichsbürger‹ zugeordnet werden kann«, teilte die Polizei der kreisfreien Großstadt in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden demnach Kurz- und Langwaffen gefunden, die aber »nicht erlaubnispflichtig« waren. Weiterhin sei ein verbotener Wurfstern entdeckt worden. Der Verdächtige und eine 53jährige Frau seien vorübergehend festgenommen, nach »Abschluss der polizeilichen Maßnahmen« aber entlassen worden. Die in Kleingruppen und selbsternannte »Regierungen« zersplitterte Reichsbürgerbewegung erkennt die Bundesrepublik nicht an und geht vom Fortbestand des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 aus. Behörden der »BRD GmbH« sind für ihre Anhänger ein rotes Tuch. Im Oktober erschoss ein »Reichsbürger« in Bayern einen Polizisten. Nur leicht verletzt wurden dagegen zwei Beamte, die am Mittwoch im niedersächsischen Aerzen einen Reichsbürger bei einer Verkehrskontrolle aufgefordert hatten, seinen Ausweis vorzulegen. Nach Polizeiangaben fuhren sie mit dem 57jährigen zu seiner Wohnung, wo er eine »handfeste Auseinandersetzung« auslöste. Die Beamten, die bei dem Gerangel leicht verletzt worden seien, hätten den Mann schließlich überwältigt, hieß es am Donnerstag. Die alarmierte Verstärkung habe den Mann erkannt. Er sei nicht im Besitz von Ausweispapieren, da er diese an die Ämter zurückgeschickt habe. (AFP/dpa/jW)