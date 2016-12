Ideen hinter Gittern

Bereits am 3. März 2011 (Foto) war Ahmet Sik wegen seines Buchs über die Gülen-Bewegung in Istanbul festgenommen und für ein Jahr inhaftiert worden Foto: picture alliance / abaca

»wIch werde festgenommen«, twitterte der prominente türkische Journalist und Autor Ahmet Sik am Donnerstag, nachdem die Polizei in seine Istanbuler Wohnung eingedrungen war. »Ich werde wegen eines Tweets zur Staatsanwaltschaft gebracht.« Gegen Sik, der 2014 mit dem UNESCO-Preis für Pressefreiheit ausgezeichnet worden war, werde wegen »öffentlicher Verächtlichmachung der Türkischen Republik, der Justiz, des Militärs und der Sicherheitsbehörden« sowie wegen »Terrorpropaganda« ermittelt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Um welche Äußerungen von Sik, der die autoritäre Herrschaft von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mehrfach in die Nähe des Faschismus gerückt hatte, es genau geht, ist nicht bekannt. Aufgrund des geltenden Ausnahmezustandes darf Sik erst nach fünf Tagen einen Anwalt sehen.

Der linksgerichtete Investigativjournalist ist vor allem als scharfer Kritiker der Bewegung des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen bekannt geworden, die von der türkischen Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Gülen nahestehende Staatsanwälte hatten Sik im Jahr 2011 aufgrund seines noch vor Erscheinen verbotenen Buches »Die Armee des Imams« über die Unterwanderung der Polizei durch die Gülen-Bewegung für ein Jahr in Untersuchungshaft genommen. Nach dem Bruch zwischen der Regierungspartei AKP und der Gülen-Bewegung erinnerte Sik weiter daran, dass die nunmehr als »Staatsfeind Nummer eins« verfolgte Sekte ihren Einfluss der jahrelangen Förderung durch Erdogan zu verdanken hatte. »Die Gülen-Bewegung und die AKP sind beide Komplizen im Verbrechen«, schrieb Sik im Oktober. »Fethullah Gülen und Recep Tayyip Erdogan gehören gemeinsam vor Gericht.«

In Istanbul begann am Donnerstag vor dem 23. Strafgericht in Caglaya zudem der Prozess gegen neun Herausgeber und Mitglieder des Redak­tionsbeirates der prokurdischen Tageszeitung Özgür Gündem. Die Zeitung war im August per Dekret auf Grundlage des Ausnahmezustandes als vermeintliches Sprachrohr der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK verboten worden. Unter den Angeklagten befinden sich die Schriftstellerinnen Asli Erdogan und die Linguistin Necmiye Alpay, die seit August inhaftiert sind. In ihrem Falle hat die Staatsanwaltschaft jedoch die Entlassung beantragt. Angeklagt sind weiterhin der Verleger Ragip Zarakolu und die Vorsitzende des Menschenrechtsvereins IHD, Eren Keskin. Sie werden der PKK-Mitgliedschaft und der Terrorpropaganda beschuldigt, die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Der seit Jahrzehnten als Menschenrechtsanwältin tätigen Eren Keskin wird vorgeworfen, als Chefredakteurin der Özgür Gündem »eine PKK-Kämpferin mit der Feder« gewesen zu sein. Der 49jährigen Asli Erdogan wird in der Anklageschrift bereits als Terrorpropaganda angekreidet, dass sie ihren bekannten Namen als Romanautorin für die Özgür Gündem genutzt habe. Zudem habe sie Mitglieder der kurdischen Guerilla in ihren Texten menschlich dargestellt. »Im Herausgreifen einiger Worte aus acht Büchern und Hunderten Artikel spiegelt sich der Geist der mittelalterlichen Inquisition wider«, befand Asli Erdogan ihrer Prozesserklärung.

Nach Angaben der Türkischen Journalistenvereinigung TGC befinden sich derzeit im Land am Bosporus fast 150 Journalisten in Haft.