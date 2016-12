Spiel mit Worten

War seine Fehlermeldung ein Fehler? Russlands Dopingbekämpfer Wladimir Smirnow im Sommer in Moskau Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin

»All the news that’s fit to print« ist das Motto der New York Times: Alle Nachrichten, die es wert sind, gedruckt zu werden. Was der Dienstagausgabe des Blattes zu weltweiter Beachtung verhalf, waren allerdings eher schlechte Manieren. Im Modus der Propaganda des Kalten Krieges wurde denkbar knapp die Generaldirektorin der gegenwärtig suspendierten russischen Antidopingagentur Rusada zitiert. »Es war eine institutionelle Verschwörung«, soll Anna Anzeljowitsch gesagt und im nächsten Atemzug versichert haben, sie sei schockiert gewesen von den Enthüllungen des McLaren-Berichts. Ein Offenbarungseid in fünf Worten. Gestützt wurde der im Blatt nur von der Erklärung des Vorsitzenden des russischen Antidopingausschusses, Wladimir Smirnow, man habe »eine Menge Fehler gemacht«. Das mag freimütig wirken für einen früheren Sportminister und Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees, aber welcher Normalsterbliche könnte das nicht von sich behaupten? Sowohl Anzeljowitsch als auch Smirnow ergänzten ihre Geständnisse laut US-Qualitätszeitung mit der Behauptung, die russische Regierung sei zu keinem Zeitpunkt in das klandestine Treiben involviert gewesen, ergo frei von jeder Schuld.

Kann es im russischen Sport eine institutionelle Verschwörung geben, von der die Regierung nichts mitbekommt – macht denn jetzt auch unter Putin schon jeder, was er will? Man hätte wirklich gerne Näheres erfahren, aber die New York Times behielt nicht nur den Kontext für sich, in dem Anzeljowitsch »gestanden« hatte, sondern auch die Frage, die sie dazu gebracht hatte. Darauf hob dann am Mittwoch auch das Dementi der Rusada ab. Die Äußerungen ihrer Generaldirektorin seien »verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen« worden, wurde über die Agentur TASS mitgeteilt. Offensichtlich sei Anzeljowitsch eine tendenziöse Formulierung des Ermittlers Richard McLaren in den Mund gelegt worden. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss sich dem an: Die New York Times könne in diesem Falle nicht als Erstquelle akzeptiert werden.

McLaren selbst mochte die Zitate im Flaggschiff der vierten Gewalt nicht auf die Goldwaage legen. »Das ist Schadensbegrenzung«, meinte der Kanadier, der die »Verschwörung« im Auftrag der Weltantidopingagentur aufgedeckt hatte, ohne in seinem Bericht Namen zu nennen oder Indizien anzuführen. »Fakten können unterschiedlich bewertet werden. Es ist ein bisschen ein Spiel mit Worten und Bezeichnungen.« Um mit solcherart Relativismus nicht in den Ruch eines Russen-Freundes zu geraten, fügte er die Vermutung hinzu, die stolze Sportnation wolle mit ihren Eingeständnissen nur weitere Untersuchungen verhindern.

So liegen die Dinge auch für Scharfmacher vom Schlage Clemens Prokops. Einmal mehr forderte der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbands (DLV) am Mittwoch den Komplettausschluss der Russen von allen Wettkämpfen. Für Leute wie Prokop ist es nicht getan mit den mehr als tausend russischen Athleten, die laut McLaren seit 2011 an der »institutionellen Verschwörung« beteiligt waren. Die New York Times-Offenbarungen begrüßte der DLV-Präsident ungeprüft, »weil bisher eine Wagenburgmentalität herrschte, alle Vorwürfe aus den beiden McLaren-Reporten kollektiv zurückzuweisen«.

Als Stimmchen der Vernunft erscheint in diesen Tagen der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach. Als »direkte Reaktion auf die Ergebnisse des McLaren-Reports« seien Dopingermittlungen gegen 28 russische Teilnehmer der Olympischen Spiele von Sotschi aufgenommen worden, erklärte er.

Zu den Verdächtigen zählen sechs Skilangläufer, die vom Skiweltverband FIS umgehend gesperrt wurden. Zwei von ihnen, Alexander Legkow, der in Sotschi die 50 Kilometer gewann, und Jewgeni Below, WM-Dritter 2013 mit der Staffel, ließen am Dienstag über ihren Rechtsbeistand mitteilen, dass »nur deswegen Ermittlungen eingeleitet wurden, weil sich an den Probenflaschen angeblich Spuren befinden, die auf deren Öffnung hinweisen«. Legkows und Belows Proben wiesen nach Angaben ihres Anwalts darüber hinaus keine Auffälligkeiten auf. Laut McLaren-Bericht sollen sie ausgetauscht worden sein, »ohne dass demjenigen, der die Öffnung der Proben verfügt haben soll, bekannt war, ob die angeblich vertauschte Probe hätte positiv sein können oder nicht«.

Man habe die russischen Athleten »sofort provisorisch bestraft, obwohl wir noch auf Beweise warten müssen. Wir nehmen da ein gewisses Risiko auf uns«, erklärte FIS-Präsident Gian Franco Kasper in der Berliner Zeitung vom Mittwoch. »Ich glaube, es ist noch niemand soweit gegangen wie wir.«

Wie der Anwalt von Legkow und Below am Mittwoch bestätigte, haben die beiden in einer eidesstattlichen Erklärung ihre Unschuld beteuert und beim Weltverband die Aufhebung ihrer Sperren beantragt. Nicht auszudenken, welch Sturm der Entrüstung im Falle ihrer Teilnahme an der Tour de Ski losbräche, die an Silvester beginnt. Schon angesichts der schleppenden Vorverurteilungen zeterte der Chef der US-Antidopingagentur Usada, Travis Tygart, die Russen zeigten »nicht den Hauch von Reue. Russland lacht über uns – das ist pervers.« Mit seiner »Nulltoleranz (…) für Staatsdoping« ist Tygart dabei schon deshalb auf der sicheren Seite, weil Doping wie fast alles andere in den USA Privatsache ist – die Größe der jeweils angeschlossenen Rechtsabteilung ergibt sich aus den Erfolgen.