Teurer Strom, billiges Gas

Schneller werden 2017 die Zahlen durch den Stromzähler laufen Foto: Bernd Thissen/dpa-Bildfunk

Was wird das neue Jahr bringen? Steigende Strompreise, erklärte das Vergleichsportal Verivox am Mittwoch in Berlin. Während Gas billiger werde und Mietern eine Heizkostenrückzahlung winke, müsse für Strom erneut mehr bezahlt werden. Die Gasanbieter reichten sinkende Beschaffungskosten inzwischen zu großen Teilen an ihre Kunden weiter.

Die Strompreise werden im Januar 2017 um ein Prozent höher liegen als ein Jahr zuvor, prognostiziert Verivox. Für eine drei- bis vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden ergäben sich durchschnittliche Zusatzkosten von elf Euro. Allerdings legten die Preise in einigen Regionen sehr viel stärker zu: In Bayern, Sachsen und Hessen verlangten einige Versorger bis zu 15 Prozent mehr. »Nachdem die Preise für Strom in den letzten drei Jahren um rund zwei Prozent rückläufig waren, kehrt sich der Trend zum Jahresbeginn 2017 wieder um«, erklärte Jan Lengerke von Verivox. Grund dafür sei vor allem die erneute Anhebung der Umlage nach dem »Erneuerbare-Energien-Gesetz« (EEG). Sie steigt zum Jahreswechsel um gut einen halben Cent auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde. In einigen Regionen legen auch die Netznutzungsentgelte deutlich zu. Zwischen Januar 2016 und Januar 2017 werde Gas im Durchschnitt rund sieben Prozent billiger.

Laut einer Studie des Hamburger Beratungsunternehmens Energycomment für die Grünen-Bundestagsfraktion sind die Beschaffungskosten für Gas in Deutschland vom ersten Halbjahr 2015 bis zum ersten Halbjahr 2016 um 30 Prozent gesunken. Die Beschaffung von Gas für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden schlage demnach dieses Jahr mit 94 Euro weniger zu Buche als 2015 – 70 Euro davon würden an die Endkunden weitergegeben. (AFP/jW)