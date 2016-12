Läuft für Big Brother

Blinkende Gimmicks und die Rohrpost als sichere Alternative zur Email: Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg Foto: Axel Heimken/dpa- Bildfunk

Wenn der Chaos Computer Club (CCC) nach Hamburg einlädt, macht er im Auge des wenig mit IT Bewanderten zunächst seinem Namen alle Ehre. In den Foyers des Congress Centrums Hamburg (CCH), in dem an anderen Tagen Professoren zu Ärztekongressen schwofen oder Damen in Cocktailkleidern Paolo Conte lauschen, herrscht zur Eröffnung des vier Tage dauernden 33. Chaos Communication Congress – kurz: 33C3 – ein gepflegtes Durcheinander. Auch wenn die rund 12.000 Kongressbesucher das wohl nicht als Chaos empfinden. Wer sich im Dschungel von Internet und Computersprachen zu Hause fühlt, den scheint das Gewusel nicht schocken.

Alle Säle, Foyers und Gänge sind bevölkert von meist jungen Leuten zwischen Anfang 20 und Mitte 30. Viele entsprechen dem Klischee vom »Nerd« – schwarze Hoodies oder T-Shirts, Brille, lange Haare, Bart. Überall stehen Tische, an denen sich Kongressteilnehmer über Laptops beugen, auf Monitoren laufen kryptische Befehlsketten. Die weitläufigen Räume erinnern an die Kulisse des Films »Brazil«, einer dystopischen Vision des Regisseurs Terry Gilliam. Vor allem wegen des 70er-Jahre-Interieurs, der Bildschirme und Kabel, der gelben Schläuche an den Decken – eines für den Kongress verlegten Rohrpostsystems. Eine sichere Alternative zur E-Mail.

Dystopie ist ein gutes Stichwort, denn dass die Zukunft nicht so glorreich ausfallen könnte, wie Politiker versprechen, wird schnell deutlich. Cian Westmoreland etwa, der früher für die US-Luftwaffe arbeitete, prophezeit, in fünf Jahren würden »autonome Killerroboter« für die Kriegsführung bereitstehen. Der Whistleblower gibt am Dienstag der deutschen Regierung eine Mitschuld für die Drohnenangriffe der USA in Ländern wie Afghanistan oder dem Jemen, die über den US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein gelenkt werden. In Ramstein stehe mit der Einheit »DGS-4« (Distributed Ground System 4) das »Gehirn der Drohne«.

Natürlich wird diese klare Schuldzuweisung in den Mainstreammedien nur unzureichend reflektiert. So schafft es am Mittwoch die Welt, über den Vortrag Westmorelands zu berichten, dabei aber das Thema Drohnen nur kurz und Ramstein gar nicht zu erwähnen. Den Vogel schießt das »Mittagsmagazin« von ARD und ZDF am Dienstag ab. Nach dessen Beitrag über den Kongress meint man, dort gehe es ausschließlich darum, Konzernen wie Telekom und Thyssen-Krupp beim Schließen von Sicherheitslücken zu helfen, und um angebliche Gefährdungen durch Cyberangriffe im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 – natürlich vom Kreml gesteuert.

Grotesker kann man die Inhalte des Kongresses kaum verzerren. Tatsächlich wird vornehmlich die Sorge vor immer mehr staatlicher Spitzelei und dem Boom rechter Hetze im Netz artikuliert. So warnt CCC-Sprecher Linus Neumann vor mehr Videoüberwachung als Konsequenz aus dem Anschlag von Berlin. Von Fortschritten bei der IT-Sicherheit berichtet Kurt Opsahl, stellvertretender Direktor der US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF). So sei der Kryptomessenger »Signal«, eine Software zum Schutz von Kommunikation, seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten populärer denn je. Auf der anderen Seite versuchten die Strafverfolger jede Technik zum Schutz von Daten wieder auszuhebeln.

Auch in anderen Sälen geht es darum, Herrschenden Grenzen aufzuzeigen. Hacker Felix Domke fordert die Autokonzerne zur Offenlegung von Programmen zur Steuerung von Dieselmotoren auf, weil diese mit exzessiven Stickoxidemissionen der Gesundheit schwersten Schaden zufügen könnten. Netzpolitik und Hacken sind aber nicht die einzigen Themen des Treffens. In Vorträgen, Talks und Workshops debattieren die IT-Spezialisten aus ganz Deutschland und dem Ausland auch um handfeste technische Fragestellungen wie Lockpicking, also das Öffnen von Schlössern ohne Schlüssel, oder die Verbesserung des W-LAN. Ein Softwareentwickler, der sich Morgan nennt, ist aus der Nähe von Manchester gekommen. Er besuche den Kongress an allen vier Tagen, erzählt er junge Welt. Der Austausch mit Besuchern und die Vorträge brächten ihn »echt weiter«. Ob die Entwicklungen im Cyberspace eine Gefahr für die Demokratie darstellten? Der junge Mann nickt: »Ich glaube schon. Vor allem, was Algorithmen mit den Daten machen, ist eine Gefahr.«

»Works for me« heißt das Motto des 33C3, also: »Läuft für mich«. Damit solle die Devise vieler IT-Leute, sich um die Probleme anderer nicht zu kümmern, solange bei ihnen technisch alles funktioniert, in Frage gestellt werden, erklärt CCC-Sprecher Linus Neumann. »Wenn wir nicht gemeinsam auf eine bessere Welt hinarbeiten wollen, wird es wieder zu großen Konflikten kommen«, erklärt er. Wie in einem System, das genau auf diesem »Works for me« basiert, eine solche Gemeinsamkeit herzustellen ist, das verrät auch Neumann nicht. (mit dpa)