Zurück zur Schule

Für die palästinensischen Kinder aus dem Dorf Khirbet Tana in der Westbank öffnete am Mittwoch die Schule wieder die Tore. Nachdem das Schulgebäude am 23. März bereits zum sechsten Mal seit 2011 durch einen israelischen Angriff zerstört worden war, werden die Kinder provisorisch in einem Container unterrichtet. Sie gehören zu rund 40 Familien, die in der »Area C«, dem von Israel kontrollierten Teil der Westbank, wohnhaft sind. Einige von ihnen leben nach wie vor in Kavernen und haben keinen Zugang zu Elektrizität und zum Wasserversorgungsnetz. (dpa/jW)