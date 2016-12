Freiheit gefordert

Aktivisten der indigenen Minderheit der Mapuche haben am Montag in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile für die Freilassung der Heilerin Francisca Linconao protestiert. Polizisten griffen die Demonstranten an, einige wurden festgenommen. Linconao befindet sich seit dem 23. Dezember im Hungerstreik. Sie wehrt sich damit gegen Vorwürfe, sie sei gemeinsam mit zehn anderen Mapuche am Mord an einem Gutsherrenpaar beteiligt gewesen. Die Mapuche-Minderheit ist in Chile Diskriminierungen ausgesetzt, so wird ihr Land durch den Staat enteignet. (jW)