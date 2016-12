Foto: Lino Mirgeler/dpa-Bildfunk

Am Dienstag haben die Kläger, die beim rechtswidrigen Wasserwerfereinsatz bei einer Demo gegen den Tiefbahnhof »Stuttgart 21« am 30. September 2010 an den Augen verletzt wurden, eine Entscheidung bekanntgegeben: Sie werden das Entschädigungs­angebot des Landes Baden-Württemberg annehmen. Warum wollen sie das Gerichtsverfahren nicht fortführen?

Für den fast erblindeten Dietrich Wagner hat die Landesregierung immerhin ein angemessenes Angebot über 120.000 Euro gemacht. Wir sind nicht in den USA, wo das Zehnfache ausgeschüttet würde. Hierzulande gibt es Vergleichswerte, es ist festgehalten, wieviel Entschädigung jemand erhalten hat, der durch einen Verkehrsunfall erblindet ist. Diese sind zu Rate gezogen worden, deshalb die Größenordnung.

Wie geht es beiden geschädigten Menschen jetzt, mehr als sechs Jahre nach dem brutalen Polizeieinsatz?

Außer den Schmerzen mussten sie Einschränkungen in ihrem Alltag und im Berufsleben hinnehmen. Das Augenlicht derart eingeschränkt zu haben wie im Fall Dietrich Wagners, der fast gar nicht mehr sehen kann, ist zudem eine psychische Belastung. Sein linkes Auge ist komplett erblindet – auf dem anderen hat er noch eine Sehstärke von etwa fünf Prozent – aufgrund dieses Wasserwerfereinsatzes, bei dem es mehr als 400 verletzte Demonstranten gab.

Ist eine Entschädigung von 120.000 Euro dann nicht doch zuwenig?

Mir persönlich ist es zuwenig. Aber hierzulande wird grundsätzlich nicht mehr Schmerzensgeld vergeben. Alle vergleichbaren Verfahren wurden mit geringeren Summen abgeschlossen.

Wieso haben Sie die Entscheidung, das Entschädigungsangebot anzunehmen, spektakulär vor dem Staatsministerium Baden-Württemberg bekanntgegeben?

Es war ein symbolischer Akt, nochmals zu betonen: Im September 2010, an diesem schwarzen Donnerstag, wurde ein rechtswidriger Polizeieinsatz gegen Bürger durchgeführt, die friedlich demonstriert haben. Die Auseinandersetzung darum schwelt im baden-württembergischen Landtag seit mehr als sechs Jahren. Der Ministerpräsident Winfried Kretschmann von Bündnis 90/Die Grünen hat die Geschädigten ins Staatsministerium Baden-Württemberg, die Villa Reitzenstein, eingeladen und sich im Namen des Landes Baden-Württemberg entschuldigt. Das Land hat sich bis zum 31. Dezember 2016 an das Angebot gebunden erklärt. Wir mussten die Zustimmung also fristgemäß bekanntgeben. Bei einer Fortsetzung des Prozesses dagegen hätten wir ein weiteres Kostenrisiko auf uns nehmen sowie mit einem Zeitverzug von bis zu zwei Jahren rechnen müssen. Vor mehr als einem Jahr hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart den Polizeieinsatz als rechtswidrig bewertet und den Weg frei gemacht für eine Entschädigung.

Haben die Verantwortlichen, die die Entscheidung getroffen hatten, damals derart schwere Geschütze aufzufahren, überhaupt irgendwelche Folgen zu spüren bekommen?

Der sogenannte Wasserwerferprozess gegen die beiden Abschnittseinsatzleiter, die wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt verurteilt waren, ist gegen Zahlung von je 3.000 Euro eingestellt worden. Wir haben diese Einstellung nach Paragraph 153a der Strafprozessordnung nicht für sinnvoll erachtet, sondern dafür plädiert, das damalige Vorgehen als vorsätzliche Körperverletzung zu werten. Das Landgericht war sogar zu dem Schluss gekommen, dass die damaligen Nebenkläger, vier Schwerverletzte, eine Mitschuld an den Ereignissen gehabt hätten – im November 2015 stellte das Verwaltungsgericht in seinem Urteil jedoch klar: Allein die Polizei war schuld.

Wie beurteilen die Geschädigten das damalige polizeiliche Vorgehen, nachdem es jetzt scheint, als sei der Tiefbahnhof in Stuttgart ein gescheitertes Projekt, für das niemand mehr verantwortlich sein will?

Einer hat darauf hingewiesen, dass der Bahnhof jetzt verbessert gebaut werden kann – ohne das Projekt des Tiefbahnhofs mit seinen Risiken, Gefahren und der enormen Kostensteigerung weiter durchzuführen. Das sähen wir als Aufgabe der Landesregierung an, was auch zur Befriedung in der Bevölkerung führen würde.