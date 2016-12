Der Politikwissenschaftler Hajo Funke und der politische Aktivist Lutz Bucklitsch veröffentlichten am Freitag im Internet einen Kommentar zum Verhalten der deutschen Sicherheitsbehörden vor und nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Titel: »Unter unseren Augen. Wer einen potentiellen Selbstmordattentäter ›aus den Augen verliert‹, ist mit schuld am Tod von zwölf Menschen.« Wenn dies mit Absicht geschehen sei, um weitere Informationen zu erlangen, wäre dies »Beihilfe zum Mord«. Ein Auszug:

Heribert Prantl legte in der Süddeutschen Zeitung (22. Dezember 2016) nahe, die Behörden hätten Amri möglicherweise als Informationsquelle genutzt (…).

Er ist unter anderem vor diesem Hintergrund von März bis September 2016 auf Anweisung eines Berliner Staatsanwalts überwacht worden. Es ist unerfindlich, dass man ebenfalls über einen Berliner Staatsanwalt die Überwachung im September 2016 angeblich eingestellt habe, weil man nicht fündig geworden sei. Gleichwohl war er auch danach noch Gegenstand verschiedener Erörterungen verschiedener Sicherheitsbehörden. Das alles ist absolut unglaubwürdig – erst recht nach den Vertuschungsgeschichten des Verfassungsschutzsystems im Falle des NSU, wie es der Untersuchungsausschuss in Thüringen, aber auch der des Bundestags belegt haben.

Vor diesem Hintergrund sind folgende Fragen unabweisbar:

(1) Warum haben nicht unmittelbar nach Beendigung der Überwachung des Berliner Staatsanwalts, welche aus nicht veröffentlichten Gründen erfolgt sei, die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden eine Weiterführung der oder einen neuen Beschluss zur Überwachung erlassen?

(2) Noch wichtiger: Warum haben die im Terrorabwehrzentrum versammelten bundesweit agierenden Behörden, also das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) oder das Innenministerium, im Wissen um die eminente Gefahr es unterlassen, entsprechend zu intervenieren? (…)

Der Terrorexperte Guido Steinberg hat sich am 22. Dezember (in Newsweek) (…) mit Verweis auf den NSU-Skandal für eine Konzentration von Kompetenzen in den Geheimdiensten verwendet. Aber diese Konsequenzen basieren leider auf einer einseitigen, fehlerhaften Analyse dessen, was der NSU-Skandal zutage gefördert hat. Es waren eben keineswegs hauptsächlich Kooperationsmängel zwischen den Behörden, (sondern) es war umgekehrt so, dass insbesondere die Mitarbeiter des Verfassungsschutzsystems Entscheidendes wussten, nicht zuletzt über eine Reihe von V-Personen, mehr als 40 Personen, so von der Anwesenheit des Kerntrios des NSU in Zwickau und der Planung schwerer Straftaten.

Die Verfassungsschützer, die in Deutschland de facto keiner wirksamen Kontrolle unterliegen und bis heute nach Willkür verfahren, haben jeweils nach ihrem Belieben entschieden, wann sie den zuständigen Dienststellen der Polizei davon Mitteilung machten und vor allem, wann nicht – und haben so dazu beigetragen, dass das Terrortrio außer Kontrolle geraten ist. Das muss mitbedacht werden. (…)

Eine neuerliche Verstärkung des Verfassungsschutzsystems ist jedenfalls kein adäquates Mittel in diesem Bereich. Zumindest nicht, solange das BfV nach Gutsherrenart entscheidet, was es preisgibt.

Vollständiger Text: hajofunke.wordpress.com