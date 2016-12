Kein Grund zum Feiern

Prunk und Elend: Obdachlose in Rom suchen Zuflucht vor dem Petersdom (21.12.2016) Foto: Lena Klimkeit/dpa-Bildfunk

Fröhliche Weihnachten? Nicht in Italien. Obwohl die Sozialdemokraten vor drei Jahren das Zepter in die Hand genommen haben, verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung weiter. Deutlich wird dies etwa dieser Tage, wenn die Festtagswünsche formuliert werden. Am Mittwoch veröffentlichte La Repubblica den Brief eines achtjährigen Mädchens aus Brindisi im südlichen Apulien, das darum bittet, »seine Mama nicht zu entlassen«. Die 35jährige Frau ist die Alleinverdienerin der Familie und gehört zu den 131 Arbeitern der Maschinenfabrik Santa Teresa, denen zum 31. Dezember gekündigt wurde.

Es ist ein Beispiel unter vielen. Für Millionen von Menschen in Italien wird der »Babbo Natale«, der Weihnachtsmann, auch in diesem Jahr nichts im Sack haben. Laut einem Bericht des italienischen »Nationalen Instituts für Statistik« (ISTAT) lebten zu Beginn des Jahres fast 17,5 Millionen Italiener und damit 28,7 Prozent der Gesamtbevölkerung in Armut. Rund 7,6 Millionen Menschen haben ihren monatlichen Lebensunterhalt mit lediglich 300 Euro zu bestreiten. Und das betrifft längst nicht nur Erwachsene: Hunderttausende Kinder sind in Italien zur Arbeit gezwungen. So schuften etwa im »Mezzogiorno«, dem Süden des Landes, bereits Zehnjährige wie Erwachsene, oft nur für ein paar Cent die Stunde.

Am Los dieser Menschen wird sich auch an den Feiertagen nichts ändern, auch wenn sich die Sozialzentren, die in in vielen Städten und Gemeinden tätig sind, darum bemühen. Zwar waren im Haushalt Italiens 2016 rund 500 Millionen Euro für die Linderung der Armut veranschlagt, doch auch eine Aufstockung auf eine Milliarde Euro für das kommende Jahr sei völlig unzureichend, heißt es seitens Caritas Italiana. Der Posten müsse auf wenigstens zwei Milliarden Euro erhöht werden, fordert das Hilfswerk.

Die Hoffnungen der Italiener, dass es unter den Sozialdemokraten des »Partito Democratico« (PD) aufwärts gehen werde, haben sich auch 2016 nicht erfüllt. Statt Verbesserungen gab es Kahlschläge: Die »Jobs Act« genannte Arbeitsmarktreform mit der Beseitigung des Kündigungsschutzes für Millionen Beschäftigte hat die Arbeitslosenquote auf 14,34 Prozent (November) anwachsen lassen, darunter bei Jugendlichen auf fast 44 Prozent. Ab Januar 2017 wird die Mehrwertsteuer schrittweise auf 25 Prozent angehoben. Die Erhöhung der Mindesteinkommen für rund eine Million Beschäftigte auf 320 Euro monatlich ist derweil weiterhin nicht realisiert worden.

Die Verarmung, die in Italien um sich greift, treibt viele Italiener in die Emigration. Wie die »Fondazione Migrantes« im Oktober 2016 meldete, lebt derzeit einer von zwölf Italienern im Ausland. Allein im Jahr 2015 haben 107.529 Italiener das Land verlassen; 10.000 mehr als im Vorjahr. Diejenigen, die zurückbleiben, machen indes ihrem Ärger Luft. Premier Renzi, der seit Februar 2014 im Amt war, habe viel versprochen und wenig gehalten, schrieb die linke Unita kürzlich. Bei der Abstimmung über das Referendum am 4. Dezember haben viele Wähler aus den Arbeiterschichten dem Premier entsprechend einen Denkzettel verpasst. Renzi, der im Falle eines »No« seinen Platz räumen wollte, ist nach der Abstimmung zurückgetreten. Auf ihn folgt nun sein Parteikollege Paolo Gentiloni. Dass sich unter dem neuen Premier, der sich einmal zu den Linken zählte, an der sozialen Misere etwas ändert, wird allerdings bezweifelt.