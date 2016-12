Ein einziges Gemetzel

Materialschlacht ungekannten Ausmaßes: In nur sechs Tagen im Juni verschossen allein die Briten rund 1,7 Millionen Granaten, davon fast ein Drittel Gasgeschosse (Granathülsen am Rande des Schlachtfeldes) Foto: gallica.bnf.fr / Bibliothéque nationale de France

Schon 16 Monate wütete der bis dahin schrecklichste aller Kriege. Trotz des Einsatzes von Millionen Soldaten und materieller Mittel in bislang nicht gekanntem Ausmaß konnte keine der beiden Seiten – weder die Entente um Frankreich, Großbritannien und Russland noch die Mittelmächte um Deutschland und Österreich-Ungarn – auf den Schlachtfeldern eine Entscheidung erzwingen. Ein Kriegsende war nicht in Sicht.

Ernüchternde Bilanz

Führende Politiker und Militärs der Entente beurteilten das Ergebnis des Jahres 1915 als unbefriedigend. An keiner Front war der militärische Durchbruch gelungen. Der Versuch, die Dardanellen zu erobern, damit die Türkei als Verbündeten Deutschlands auszuschalten und eine sichere Seeverbindung nach Russland herzustellen, war gescheitert. Die Entente errichtete zwar bei Thessaloniki eine neue Front gegen die Mittelmächte, konnte aber die Vernichtung des serbischen Heeres nicht verhindern. Auch in Westeuropa gelang es nicht, die strategische Initiative zu erlangen.

In Russland musste die Zarenarmee riesige Geländeverluste hinnehmen und bis zu 200 Kilometer zurückweichen. Die Besetzung Serbiens und die Niederlagen der russischen Armee verhinderten den von Frankreich fest eingeplanten Übertritt des für die deutsche Kriegswirtschaft so bedeutsamen Rumänien auf die Seite der Entente. Die Bilanz wurde nur unwesentlich durch den Anschluss Italiens an die Entente aufgehellt.

Günstiger beurteilten deutsche Militärs, Politiker und Wirtschaftsführer die Lage Ende 1915. Die Front im Westen konnte trotz numerischer Unterlegenheit des kaiserlichen Heeres gehalten werden. Dadurch verblieben fast ganz Bel­gien, Luxemburg und zehn von 86 Departements Frankreichs unter deutscher Kontrolle. Auf die besetzten französischen Gebiete entfielen 74 Prozent der Kohlenförderung und 81 Prozent der Roheisenproduktion Frankreichs. Hinzu kamen die Erfolge in Russland, auf dem Balkan und in der Türkei. Die Deutschen gingen in ihrer Lagebeurteilung davon aus, dass die russische Armee stark geschwächt und zu offensiven strategischen Operationen nicht mehr fähig sei. Der Zarismus stehe kurz vor dem Zusammenbruch, so die allgemeine Beurteilung.

Die scheinbar günstige Lage des deutschen Imperialismus wurde zum einen auf die »moralische Überlegenheit« des deutschen Soldaten, wie es in der Propaganda hieß, und zum anderen auf die Umsetzung des Hochrüstungsprogramms zurückgeführt, das nach der verlorenen Marneschlacht im Herbst 1914 unter entscheidender Mitwirkung der deutschen Großwirtschaft aufgelegt worden war. Die Umstellung der Kriegswirtschaft und der Ersatzgestellung für das Militär auf einen ursprünglich so nicht vorgesehenen längeren Krieg waren gelungen. Die gefährliche Pulver- und Munitionskrise in der Anfangsphase des Krieges wurde überwunden. Die chemische Industrie stellte neue und besser zu handhabende Giftgase in großen Mengen zur Verfügung. Die Produktion von schweren und moderneren Geschützen, Kraftfahrzeugen, Flugzeugen und vor allem von Maschinengewehren hatte sich bis Ende 1915 verdreifacht.

Menschenverachtende Kriegspläne

Die ungünstige militärische Lage der Entente führte in den herrschenden Klassen Großbritanniens und Frankreichs zu heftigen Auseinandersetzungen. In England diskutierte man darüber, ob es angesichts der äußerst verlustreichen, aber erfolglosen Angriffe in Frankreich nicht besser sei, die Entscheidung an der Peripherie zu suchen. Dem konnten die Herrschenden in Frankreich angesichts der andauernden Besetzung wichtiger Landesteile nicht zustimmen.

Zwischen Anfang Dezember 1915 und Mitte Februar 1916 kam es in Calais und in Chantilly, dem Sitz des französischen Hauptquartiers, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Paris, zu Grundsatzbesprechungen der Entente über den Kriegsplan für 1916. Die Beratungen brachten drei Ergebnisse: Die Entscheidung sollte in Frankreich gesucht und dafür Kräfte von den »Nebenfronten«, aus dem Mittelmeer und dem Nahen Osten, abgezogen werden. Ein zweiter Punkt war der Entschluss, ab dem 1. Juli 1916 eine Großoffensive beiderseits des Flusses Somme in der Picardie zu beginnen. Gestützt auf den immer breiteren Strom US-amerikanischer Materiallieferungen und auf die neuen Divisionen aus der im Januar 1916 in Großbritannien eingeführten allgemeinen Wehrpflicht wollte man mit einem bis dahin nicht gekannten großen Einsatz von Material und Soldaten den Durchbruch erzwingen. Die Entente plante, die 1914/15 entstandene große Frontausbuchtung in Richtung Westen zwischen Reims und Arras zu beseitigen und die deutschen Truppen im Rücken zu umfassen. Entscheidende Bedeutung für das Gelingen des Planes maßen die Militärs einem abgestimmten Vorgehen bei. Sie meinten, die deutschen Erfolge rührten maßgeblich daher, dass die Armeen der Mittelmächte auf der »inneren Linie« kämpften und auf kurzen Wegen Schwerpunkte bilden und Verstärkung an bedrohte Abschnitte werfen konnten. Wenn die Entente in Russland, Italien und Frankreich zur gleichen Zeit losschlage, so der dritte Punkt in Chantilly, könnte der Gegner keine Truppen von anderen Fronten an einen bedrohten Abschnitt verschieben.

Auch die Mittelmächte suchten nach einem Konzept, mit dem 1916 die Entscheidung, ein »Siegfrieden«, erzwungen werden könnte. Innerhalb der deutschen Führung entbrannten Auseinandersetzungen darüber, wo der Schwerpunkt der Kampfhandlungen liegen sollte. Die Gruppe um den Oberbefehlshaber der deutschen Truppen im Osten, Paul von Hindenburg, bevorzugte die Ostfront. Mit Zuführungen von der Westfront könne das deutsche Ostheer die seit den Kämpfen im Frühsommer stark angeschlagene russische Armee in einer gewaltigen Vernichtungsschlacht besiegen. Russland müsse um Frieden bitten und werde die Entente verlassen. Die Offiziersgruppe und ihre mächtigen Hintermänner aus Industrie und Großlandwirtschaft waren der Auffassung, es wäre dann auch möglich, die Pläne zur Errichtung eines deutschen Ostimperiums unter Einschluss ganz Polens und erheblicher Teile des Zarenreichs (u. a. Ukraine und die baltischen Gebiete) zu verwirklichen.

Differenziertere Vorstellungen entwickelte der Chef der Obersten Heeresleitung, Erich von Falkenhayn. Auch er ging davon aus, dass Russland de facto am Boden liege. Deshalb müsste vorrangig das nach seiner Meinung stark geschwächte Frankreich in einer Durchbruchs- und »Ausblutungsschlacht« militärisch ausgeschaltet werden. Dadurch habe man dem Hauptgegner »England sein bestes Schwert aus der Hand geschlagen«. Auch Britannien müsse dann nachgeben. Die Entente wäre zerschlagen.

Aus dem Verlauf der Kämpfe 1915 schlossen führende Vertreter der herrschenden Klasse in Deutschland ernsthaft, man könne mit einem Sieg in der als entscheidend geplanten Schlacht in Frankreich und gestützt auf die als Faustpfänder bezeichneten besetzten Gebiete einen Frieden diktieren. Noch nie seit dem August 1914 wähnte man sich so nah an der Verwirklichung des exorbitanten Kriegszielprogramms, dem »Griff nach der Weltmacht«, wie Anfang 1916.

Entente überrascht

Für die Entscheidungsschlacht wählte die Oberste Heeresleitung das Gebiet um Verdun. Die Großfestungsanlage bildete seit 1871 einen Eckpfeiler in dem französischen Fortifikationssystem zwischen der belgischen und der Schweizer Grenze. Dort sollte der letzte »Hieb«, wie es später in der Propaganda hieß, erfolgen, um die Franzosen »auszubluten« und zum Frieden zu zwingen.

Am 21. Februar 1916 eröffneten die Deutschen, für Briten und Franzosen überraschend, den Angriff gegen Verdun (siehe jW-Thema vom 20.2.2016). Der westalliierte Schlachtplan für die Picardie musste gravierend geändert werden. Von den 39 für die Somme vorgesehenen französischen Divisionen wurden 27 und zwei Drittel der Geschütze nach Verdun verlegt. Die Hauptlast an der Somme entfiel auf die 4. Britische Armee. Sie sollte den Durchbruch erzwingen. Trotz dieser Veränderungen hatten die Westalliierten an der Somme noch immer ein Übergewicht an Soldaten, Artillerie und Flugzeugen. Briten und Franzosen konnten etwa 2,5 Millionen Soldaten, viele aus Kolonialgebieten, gegen ungefähr 1,5 Millionen Mann der deutschen Armee aufbieten.

Seit Mai 1916 erfasste die deutsche Aufklärung den gewaltigen Aufmarsch anglo-französischer Truppen. Der Plan, in diesen hineinzustoßen, musste aufgegeben werden u. a. wegen der Schlacht bei Verdun. Den Deutschen blieb an der Somme nur der massive Ausbau und die Befestigung der Stellungen – Maßnahmen, die die Schlacht erheblich beeinflussten.

Große Bedeutung gewannen die Vorgänge an der deutschen Ostfront. Die Russen begannen gemäß den Absprachen eine Kette von Kampfhandlungen. Höhepunkt war die nach ihrem Oberbefehlshaber Alexej A. Brussilow benannte mehrmonatige Offensive – eine peinliche Überraschung für die deutschen Generale, die die russische Armee schon totgesagt hatten. Brussilow bedrohte die für die Deutschen wichtigen Erdölvorkommen in Galizien und brachte die k. u. k Monarchie an den Rand des Abgrunds. Außerdem nahmen die rumänischen Herrscher die russischen Erfolge zum Anlass, den seit längerem geplanten Übertritt ins Lager der Entente zu vollziehen. Der Schlag in Rumänen war Auslöser einer Führungskrise in Deutschland. Von Falkenhayn musste seinen Posten räumen. Feldmarschall von Hindenburg mit seiner »rechten Hand«, Erich Ludendorff, bildeten ab dem 29. August die III. Oberste Heeresleitung. Sie erhielten große Vollmachten, um den Krieg noch rücksichtsloser, noch totaler führen zu können.

Beginn des Panzerzeitalters: Im September setzten die Briten unter dem Tarnnamen Tank erstmals Panzer ein. Ein Durchbruch gelang damit nicht (Zeitgenössische französische Darstellung) Foto: gallica.bnf.fr / Bibliothéque nationale de France

Erst massive Verlegungen deutscher Truppen stabilisierten die Ostfront und retteten Wien vor dem Zusammenbruch. Russland errang einen operativ bedeutenden Sieg, allerdings zu einem ungeheuren Preis. Die Verluste betrugen mehr als 1,5 Millionen Mann. Schwerwiegend waren die politischen Folgen dieses Blutstroms. Die Antikriegskräfte in Russland erhielten enormen Zuspruch, der Zarismus geriet in eine tiefe Krise, von der er sich nicht mehr erholen sollte.

Beispielloses Trommelfeuer

Ab 24. Juni 1916 lagen die Stellungen der an der Somme befehlsführenden 2. deutschen Armee für sechs Tage und Nächte unter einem Trommelfeuer, das alles Bisherige in den Schatten stellte. Allein die Briten verschossen rund 1,7 Millionen Granaten, davon fast ein Drittel Gasgeschosse. Zusätzlich wurden Tausende Tonnen Giftgas gegen die deutschen Stellungen abgeblasen. Die Schlacht wurde zum Synonym für die verheerenden Materialschlachten dieses Krieges. Die britisch-französische Generalität war der Ansicht, nach diesem Orkan aus Stahl und Gift müssten die deutschen Stellungen atomisiert und die kaiserliche Armee demoralisiert sein. Der Sturmangriff werde, so der britische Oberbefehlshaber in Frankreich, Douglas Haig, einem »Spaziergang« gleichen.

Am 1. Juli begann auf etwa 40 Kilometern Breite der anglo-französische Infanterieangriff. Den in dichten Reihen vordringenden britischen Soldaten schlug unerwartet starker Widerstand, vor allem aus nicht zerstörten MG-Nestern, entgegen. Der Angriff wurde zum Desaster. Am Ende des Tages hatten die Briten kaum Geländegewinne gemacht, aber 19.240 Soldaten waren tot, 35.493 verwundet, von denen in den folgenden Tagen noch viele starben. Der 1. Juli wurde zum schwärzesten Tag in der britischen Militärgeschichte. Haig verdoppelte die Artillerie und trieb immer mehr Soldaten zum Angriff, um doch noch den Durchbruch zu erzielen. Die Deutschen gerieten in Schwierigkeiten. Sie wurden ihrerseits unbarmherzig in das britisch-französische Feuer geschickt, um die Geländegewinne der Alliierten wettzumachen. Die Verlustzahlen beider Seiten glichen sich an. Um einen Durchbruch der Entente zu verhindern, stellte von Falkenhayn ab Mitte Juli sogar die Offensivaktionen in der einst als kriegsentscheidend deklarierten Schlacht vor Verdun ein.

Mitte September glaubte Haig, endlich eine technische Lösung für den Durchbruch gefunden zu haben. Nach monatelanger Abnutzungsschlacht mit einem bis dahin unbekannt hohem Personal- und Materialeinsatz setzten die Briten bei der Septemberoffensive zum ersten Mal Panzer ein. Ein gepanzertes und bewaffnetes Fahrzeug auf Gleisketten sollte in der Lage sein, das zerschossene Gefechtsfeld und das tiefgestaffelte feindliche Grabensystem zu überwinden. Das Panzerzeitalter war eingeläutet. Die wenigen 28-Tonnen-Ungetüme mit dem Tarnnamen Tank, die beim ersten Einsatz bis an die deutschen Linien gelangten, lösten vorübergehend zwar Angst und Schrecken aus. Ein Durchbruch gelang jedoch nicht. Auch eine letzte Offensive der Westalliierten im November brachte wiederum nur gewaltige Verluste.

Auf beiden Seiten der Front war nach den monatelangen Materialschlachten, die Falkenhayn wechselweise »Blutpumpe« oder als Methoden des »Aus- oder Weißblutens« bezeichnete, die Erschöpfung unübersehbar. Den stupiden, menschenverachtenden Heerführern hüben wie drüben wurde klar, dass an der Somme vorläufig keine Kriegsentscheidung zu erreichen war. Es wurde nach dem grausamen Massensterben bei militärischer Erfolglosigkeit für Haig und den französischen Oberbefehlshaber Joseph Joffre politisch schwieriger, weitere Divisionen zu fordern. Auch die deutsche Armeeführung sah sich wegen der großen Verluste und der Kämpfe an anderen Fronten außerstande, neue Truppen an die Somme zu werfen.

Ende November ebbte die größte und blutigste Schlacht des Ersten Weltkrieges ab. Der Geländegewinn der Westalliierten war gering und hatte operativ keine Bedeutung: Auf 35 Kilometern Breite wurde die Front etwa zehn Kilometer nach Osten verschoben. Die deutschen Stellungen konnten aber nicht durchbrochen werden. Dem standen geradezu apokalyptische Zerstörungen und gewaltige Verluste (Getötete, Verwundete und Vermisste) gegenüber, die auf beiden Seiten etwa ein Drittel der eingesetzten Mannschaften ausmachten. In der fünf Monate währenden Schlacht verlor das deutsche Heer rund 500.000, die Entente ca. 800.000 Soldaten. Wegen der geringeren Ressourcen wogen die deutschen Verluste für die weitere Kriegführung weit schwerer als jene der Entente.

Die Schlacht verstärkte in den beteiligten Ländern die Kriegsmüdigkeit. Besonders in Deutschland kippte trotz der frenetischen Propaganda, die das Halten der Front an der Somme als Sieg verkaufen wollte, die Stimmung. In vielen Städten fanden Antikriegsdemonstrationen statt. Der kaiserliche Diplomat und Kulturpolitiker Harry Graf Kessler notierte 1916 in sein Tagebuch über die Lage in Berlin: »Vor zwei Jahren waren die Linden voller Menschen, die Krieg, Krieg schrien (…) und heute traf ich auf eine Gruppe von Jungen und Mädchen am Oranienburger Tor, die gegen den Krieg demonstrierten«. Das immer mehr als sinnlos angesehene Massensterben an der Front, die massenhafte absolute Verelendung und die katastrophale Versorgungslage ab Ende 1916 sowie die schreiende Ungerechtigkeit bei der Verteilung der »Kriegslasten« untergruben die »Burgfriedenspolitik«. Die SPD- und Gewerkschaftsführer, die sich unter diesem Schlagwort seit August 1914 freiwillig dem Kriegskurs und der Militärdiktatur im Innern unterworfen hatten, verloren zunehmend an Einfluss. Signifikanter Ausdruck der Not des Volkes, die Ende 1916 ihren ersten Höhepunkt erreichte, waren die Hungertoten. Während des Ersten Weltkrieges starben 700.000 deutsche Zivilisten an Unterernährung (siehe jW-Thema vom 16.10.2014).

Die Aktionen der Kriegsgegner auch in Deutschland, die seit Ende 1916 immer öfter und organisierter die Leninsche Forderung, den imperialistischen Krieg durch den Bürgerkrieg zu beenden, aufnahmen, läuteten das schicksalhafte Jahr 1917 ein.

Zwiespältiges Gedenken

Die Schlacht an der Somme hat sich besonders in Großbritannien tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. In dem fünf Monate währenden Gemetzel hatten die Briten mehr Soldaten verloren als in dem fast sechs Jahre dauernden Zweiten Weltkrieg.

Die zentrale Gedenkfeier der Franzosen und Briten zum 100. Jahrestag fand am 1. Juli 1916 an der Kriegsgräberanlage bei Thiepval statt. Neben dem damaligen britischen Premier David Cameron nahmen eine große Abordnung des Königshauses und der französische Präsident François Hollande teil. Aufmerksamkeit erregte, dass außer dem »Altbundespräsidenten« Horst Köhler kein offizieller Vertreter der deutschen Politik anwesend war. Eine deutsche Veranstaltung führte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nahe dem französischen Dorf Fricourt durch, das 1916 völlig zerstört worden war und viele Opfer unter der Bevölkerung zu beklagen hatte.

Auf den Feiern wurde mit großem Zeremoniell der Toten gedacht. Die tieferen Ursachen des Weltenbrandes, der imperialistische Charakter des Krieges und die Verantwortlichen für das millionenfache Sterben blieben unerwähnt. Der Hass zwischen den Nationen sei für die schicksalhaft über die Völker hereingebrochene »Urkatastrophe« verantwortlich. Ausgespart wurde in den salbungsvollen Reden auch, dass der Krieg durch den »zu spät gekommenen« deutschen Imperialismus angestoßen wurde, um die Welt neu zu verteilen und die anderen Mächte, die ihren »Besitz« wahren wollten, die Herausforderung annahmen (siehe jW-Thema vom 5.9.2014).

Die Hauptlehre aus dem Ersten Weltkrieg, so der Tenor auf den Veranstaltungen, sei die Bewahrung der durch das »Brexit«-Votum gestörten europäischen Einheit. Hollande behauptete nach einer Meldung der Deutschen Welle vom 1. Juli 2016, die EU hätte »die Spaltungen und Rivalitäten zwischen Staaten« überwunden und habe »uns seit 70 Jahren Frieden« gebracht. Markus Meckel, bis September Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, erklärte nach der Website der Organisation auf der Veranstaltung in Fricourt: »Wir gedenken heute der Toten (…) mit Trauer – und der Hoffnung, dass wir aus dieser Vergangenheit gelernt haben. Für uns heute spielt dabei die Europäische Union eine wesentliche Rolle. Sie ist gewissermaßen die Gestalt gewordene Lehre aus den Schrecken dieser Tage.« Von den Rednern nicht erwähnt wurde, dass die NATO-Mitglieder in der EU 1999 einen Aggressionskrieg gegen Serbien führten, dass die EU die »Ukraine-Krise« anheizte und das Verhältnis zu Moskau extrem belastet u. a. durch Verlegung schwerer Waffensysteme und Truppen an die Grenze Russlands. Ausgeklammert wurden die Absichten, die Rüstungsanstrengungen und die Maßnahmen für die »innere Sicherheit« im »europäischen Rahmen« deutlich zu verstärken. Zu den Beschlüssen des EU-Gipfels in Bratislava schrieb Focus online am 17. September 2016: »Oberstes Ziel« der EU seien Maßnahmen für »mehr innere und äußere Sicherheit«.

Die wichtigste Lehre, die sich bei einem Besuch dieser Bloodlands, auf denen Hunderttausende Menschen getötet und noch mehr schrecklich verstümmelt wurden, aufdrängt, nämlich die Forderung »Nie wieder Krieg!« als kategorischer Imperativ, fand bei den Gedenken keine Erwähnung.