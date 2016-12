»Aus Gründen des Staatswohls«

Wie viele islamistisch motivierte Terroranschläge gab es in Deutschland in den letzten 16 Jahren? »Unzählige«, behaupten ultrarechte Scharfmacher regelmäßig. Genau fünf seien es gewesen, konkretisierte die Bundesregierung am 19. Dezember in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Dieses Dokument liegt jW vor. Dabei seien zwei Menschen getötet und 27 verletzt worden. Die beiden Toten waren Opfer eines Anschlags im März 2011 auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens, als ein Einzeltäter auf US-amerikanische Soldaten schoss. Die anderen vier von der Bundesregierung erwähnten Vorfälle passierten in diesem Jahr. Die mutmaßliche Terrorfahrt durch einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember ist in der Antwort noch nicht berücksichtigt.

Die Bedrohung durch islamistisch motivierte Täter wird vermutlich nicht nur von Ultrarechten, sondern auch von großen Teilen der Bevölkerung weit überschätzt. Eine hohe Zahl von Polizeiaktionen gegen Wohnungen von »Verdächtigen«, Razzien in islamischen Zentren und Moscheen, aber auch spektakuläre Terrorwarnungen und damit verbundene Veranstaltungsabsagen sorgen für ein kontinuierliches Gefährdungsgefühl. In vielen Fällen bleibe unklar, »woher die Behörden ihre Kenntnisse über angeblich drohende Anschläge bezogen haben und als wie zuverlässig diese Quellen und Informationen einzustufen sind und ob sich die Gefahrenlage im nachhinein bestätigen ließ«, heißt es in der Vorbemerkung zur Anfrage der Abgeordneten, der sich ihre Fraktion anschloss.

15 der insgesamt 17 Fragen bezogen sich auf konkret bezeichnete Vorfälle. Auf Frage 16, welche weiteren, in der Anfrage nicht genannten Terrorwarnungen und Festnahmen von Terrorverdächtigen ihr bekannt seien, blieb die Bundesregierung die Antwort schuldig: Ihr lägen »keine zusammenfassenden Zahlen/Sta­tistiken« vor. Die Aussage wirkt unglaubwürdig, da das Bundesinnenministerium andererseits scheinbar genaue Zahlen über »islamistische Gefährder« parat hat.

Auch sonst hielt sich die Bundesregierung in ihrer Antwort auf Jelpkes Anfrage auffallend bedeckt. Erstens: Jede Auskunft über die Beteiligung ausländischer Nachrichtendienste am Zustandekommen von Terrorwarnungen und Festnahmen wird »aus Gründen des Staatswohls« grundsätzlich verweigert, wie es in einer Vorbemerkung zur Antwort heißt. Schlüsse lassen sich daher nur bedingt ziehen, etwa wenn von einer »Mitbeteiligung« inländischer Nachrichtendienste die Rede ist oder wenn zu einer Frage »auf die Vorbemerkung verwiesen« wird.

Zweitens: Zu mehreren in der Anfrage genannten Vorgängen erklärt die Bundesregierung, dass die Bearbeitung im Rahmen der Zuständigkeit eines Bundeslandes erfolgt sei und dass ihr »keine weiteren Erkenntnisse« vorlägen. Uns wird demzufolge die unglaubwürdige Behauptung zugemutet, dass es keine zentrale Erfassung und Auswertung derartiger Vorgänge gebe. Auf diese Weise bleibt unter anderem die Frage unbeantwortet, wie zuverlässig die »Erkenntnisse« über angebliche Terrordrohungen waren, die am 19. Januar 2015 zum Verbot einer Pegida-Demonstration und am 31. Dezember 2015 zur Sperrung des Münchner Hauptbahnhofs führten.

Drittens: Mehrere Fragen der Linkspartei bleiben mit der Begründung unbeantwortet, dass nicht in laufende Ermittlungen eingegriffen werden dürfe. So werden wir vorerst nicht erfahren, warum am 17. November 2015 ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Hannover abgesagt wurde, aber wenige Tage später schon wieder Entwarnung gegeben wurde.