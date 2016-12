Butterwegge fordert Kurswechsel

Linke-Kandidat Christoph Butterwegge Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Christoph Butterwegge, Kandidat der Partei Die Linke für das Bundespräsidentenamt, fordert von der kommenden Bundesregierung einen Umbau des Sozialstaats und der Steuerpolitik. »Um ein weiteres Auseinanderfallen der Gesellschaft zu verhindern, brauchen wir als materielle Grundlage eine Umverteilung von oben nach unten«, sagte der Armutsforscher, der immer wieder auch in jW veröffentlicht, der Deutschen Presseagentur in Köln, wie diese am Donnerstag mitteilte. Konkret verlangt er, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird, der Einkommens-Spitzensteuersatz steigt und bei der Erbschaftssteuer große Betriebsvermögen stärker herangezogen werden. Die Mehrwertsteuer, die Geringverdiener hart treffe, solle dagegen gesenkt werden. Armut sei eine Gefahr für den sozialen Zusammenhalt, betonte Butterwegge. Der Wissenschaftler tritt gegen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) an, dessen Wahl zum Nachfolger von Präsident Joachim Gauck am 12. Februar als sicher gilt.

Banken und Wirtschaftslobbyisten hätten zuviel Einfluss auf die Politik, kritisierte Butterwegge. Da Arme keine ökonomisch starke Lobby hätten, sei es im Kampf gegen die Armut »weitgehend bei Lippenbekenntnissen« geblieben. Größere Bevölkerungsgruppen fühlten sich von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten.

Die Ungleichheit hinsichtlich Einkommen und Vermögen wachse seit Jahren. Fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche lebten in Familien, die auf Hartz IV angewiesen seien. Rund 536.000 ältere Menschen, deren Rente zum Leben nicht ausreiche, beziehen Butterwegge zufolge die sogenannte Grundsicherung. »Hinzu kommt eine sehr hohe Dunkelziffer, weil gerade die Älteren zu stolz sind und sich schämen, zum Amt zu gehen.« Viele hätten auch Angst, dass ihre Kinder herangezogen werden könnten, was aber erst bei einem Jahreseinkommen von mehr als 100.000 Euro der Fall sei.

Das Armutsrisiko Älterer wachse seit einiger Zeit stärker als das jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Die große Koalition kapituliere aber geradezu vor der Altersarmut. Beim »Rentengipfel« im November sei »nichts Substantielles beschlossen worden, um die Not der Menschen zu lindern, die mit ihrer Rente nicht über die Runden kommen«, kritisierte der 65jährige. Die Gespräche hatten eine tiefe Kluft zwischen Union und SPD in der Ausrichtung der Rentenpolitik zutage treten lassen. Seit den Hartz-Gesetzen herrsche »soziale Eiseskälte in Deutschland«, so Butterwegge. (dpa/jW)