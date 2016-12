Belgische Attacke

Bald mit neuem Besitzer: TMG-Zentrale in Amsterdam Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 4.0

Die niederländische Telegraaf Media Groep (TMG) hat ein Übernahmeangebot des flämischen Zeitungsverlegers Mediahuis erhalten. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung letzte Woche mit. Man werde die Offerte, die sich auf 243 Millionen Euro belaufen soll, nun gründlich prüfen. »Hierbei werden ausdrücklich die Interessen aller Stakeholder von TMG beachtet«, heißt es in der Mitteilung. Die TMG gibt unter anderem das große niederländische Boulevardblatt De Telegraaf heraus.

Mediahuis, das seinen Geschäftssitz in Antwerpen hat, besitzt neben den belgischen Tageszeitungen De Standaard, Het Nieuwsblad und Gazet van Antwerpen auch das niederländische NRC Handelsblad. Käme jetzt De Telegraaf noch hinzu, wäre die Gruppe schlagartig ein noch gewichtigerer Spieler auf dem niederländischen Zeitungsmarkt. Zumal das Paket auch die Internetseite GeenStijl beinhaltet, die in den Niederlanden bei »Wutbürgern« und Wilders-Anhängern sehr beliebt ist.

Das Geschäft zwischen den beiden Verlagshäusern könnte durchaus in Gang kommen. Dabei ist es sicher nicht von Nachteil, dass die Industriellendynastie Van Puijenbroek mit 40 Prozent einen großen Batzen der TMG-Aktien hält. Das über 400 Jahre alte Geschlecht der Van Puijenbroeks hat seine Wurzeln nämlich im flämischen Sint-Niklaas und ist erst später in die Niederlande übergesiedelt. Dort hat der Clan mit Textilien ein Millionenvermögen gescheffelt, das die Familie lange zu einer der reichsten im Königreich machte.

Doch die Geschäfte liefen in letzter Zeit schlechter, wird in den Medien gemunkelt, der Betrag auf dem Konto schrumpfe. Das Wirtschaftsmagazin Quote listet die Van Puijenbroeks für 2014 nicht einmal mehr in den Top 50 der reichsten Niederländer. Besonders De Telegraaf mache Verluste, schreibt De Volkskrant, die verkaufte Auflage sei im letzten Jahr um neun Prozent auf unter 400.000 gesunken. Zur Jahrhundertwende war sie fast doppelt so hoch.

Dem Verlagshaus fehlt offenbar eine klare Strategie, bei TMG geben sich seit geraumer Zeit die Manager die Klinke in die Hand. In einem Interview mit De Telegraaf vom Wochenende deutete ein Familienmitglied an, dass man das ständige Experimentieren satt habe. »Das Interview ist eine Abrechnung mit dem Einfluss von Investoren ohne Druckfarbe in den Adern«, kommentiert das Wirtschaftsmagazin Quote.

Gemeint sind wohl Leute wie Frank Botman, der früher die rechte Hand des niederländischen TV-Machers John de Mol war und 20 Prozent an TMG besitzen soll. Botman gilt als risikofreudiger Zocker. Das Angebot der Flamen ist ihm offenbar viel zu niedrig. Kein Wunder: Viele Anleger sind eingestiegen, als der Kurs noch bei 20 Euro lag. Die jetzt von Mediahuis gebotenen 5,25 Euro pro Aktie bedeuten also für viele einen herben Verlust, selbst wenn das noch über dem momentanen Börsenkurs liegt.

»Jahrzehntelang war unter den Van Puijenbroeks eine Übernahme undenkbar. Aber seitdem die jüngere Generation die Geschäfte übernommen hat – und seitdem die Verluste bei TMG anhalten – hat sich das verändert«, schreibt die Volkskrant. Die Kontakte zu Mediahuis bestehen schon seit langem und sind dem Vernehmen nach vertrauensvoll. Das flämische Unternehmen gehört ebenfalls zwei alteingesessenen Familien. »Gleich und gleich gesellt sich gern«, glaubt Quote.

»Falls das durchgeht, sind die niederländischen Zeitungen in den Händen von zwei großen Medienunternehmen«, warnt die Journalistengewerkschaft NVJ. »Wir machen uns vor allem Sorge um den enormen Machtfaktor, der dann entsteht und nachteilig sein kann für Tarifforderungen unter anderem von freien Journalisten.« Schlimmer noch für manche: Alle einflussreichen Zeitungen im Land wären in flämischem Besitz. Denn das Algemeen Dagblad (AD), De Volkskrant, Trouw und Het Parool gehören schon etwas länger zum belgischen Verlagshaus De Persgroep.

Die Redaktion des Telegraaf wehrt sich unterdessen mit Händen und Füßen gegen die Übernahme. »Unsere Zeitung eine Beute der Belgier«, titelte das Boulevardblatt letzte Woche. Die Schlacht um die letzte niederländische Tageszeitung habe begonnen. Der Chefredakteur der Volkskrant ist völlig anderer Meinung: »Guckt, wie gesund die Volkskrant jetzt darsteht«, schrieb Philippe Remarque am Samstag. »Wir machen Gewinn, unsere Kosten sind durch die Zusammenarbeit beim Druck und bei der Verteilung leicht gesunken.« Seine Redaktion habe vom flämischen Besitzer De Persgroep sogar ein höheres Budget erhalten.