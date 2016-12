Aktive Parteinahme

Zu jW vom 13. Dezember: »Eleganz und ­Kargheit«

Ich habe mich gefreut, dass die junge Welt so schnell einen Beitrag zum Tod John Montagues gebracht hat (…) und möchte diesem noch zwei Bemerkungen hinzufügen.

Zum einen finde ich es wichtig zu wissen, dass Montague elterlicherseits aus außerordentlich armen, katholischen Verhältnissen stammte. Nach der Auswanderung der Familie in die USA, wo John 1929 geboren wurde, waren dann Armut und Alkoholkrankheit des Vaters letztendlich Ursache dafür, dass seine älteren Brüder und der vierjährige John ohne ihre Eltern aus den Staaten wieder in die Heimat geschickt wurden und dort voneinander getrennt bei Tanten aufwuchsen. Diese erlebte Ablehnung durch seine Eltern und der Vorwurf einer schwierigen Geburt seitens seiner Mutter sind Themen, die in Montagues Dichtung eine Rolle spielen.

Eine zweite, wesentliche Ergänzung betrifft Montagues Beteiligung an der nordirischen Bürgerrechtsbewegung der späten 60er, frühen 70er Jahre. Seine aktive Parteinahme für die Bewegung für die Bürgerrechte der katholischen Bevölkerung, die 1972 am sogenannten Blutsonntag in Derry von der britischen Staatsmacht niedergeschlagen wurde, findet ihre lyrische Manifestation unter anderem in »Rough Field«. Dies sollte zumindest erwähnt und bei John Montague mitgewusst werden.

Jenny Farrell, Galway/Irland

Mutige Entscheidung

Zu jW vom 16. Dezember: »Protest gegen Sammelabschiebungen«

Es war eine mutige Entscheidung, die die Integrationsministerin von Rheinland-Pfalz (Bündnis 90/Die Grünen) getroffen hat: Sie ließ die abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan (es ist nicht die Rede von Straffälligen!) nicht ins Kriegsgebiet abschieben, obwohl das dafür bestimmte Flugzeug schon bereitstand. In Nordrhein-Westfalen ist die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion wegen der »Sammelabschiebung« vom Mittwoch vergangener Woche zurückgetreten.

Jetzt genügt es nicht mehr, schweigend mit Pappschildern gegen die Abschiebung zu protestieren, jetzt müssen die jeweiligen Linksfraktionen Gesicht zeigen und öffentlich gegen den Bruch des Asylrechts aufstehen. Würden alle zuständigen Politiker so handeln wie die rheinland-pfälzische Ministerin, wäre es fraglich, ob die Bundesregierung die Abschiebungen nach Afghanistan (die Kanzlerin gebraucht dafür euphemistisch den Begriff »Rückführung«) durchsetzen könnte.

Jeder weiß, dass die Taliban noch sehr aktiv in Afghanistan sind und dass eine »Rückführung« dorthin für manch einen Folter und Tod bedeuten kann. Mit der Entscheidung des Innenministers wird das Asylgesetz nun vollends ausgehebelt. Wo sind da die vielbeschworenen »Menschenrechte«?

Eva Ruppert, Bad Homburg

Aufruhr unter Kommunistenhassern

Zu jW vom 14. Dezember: »Staatssekretär des Tages: Andrej Holm«

Welch ein »Skandal«! Da hat vor mehr als 27 Jahren ein etwa 19jähriger zum Ende der DDR im Wachregiment Berlin »Feliks Edmundowitsch Dzierzynski« seinen Wehrersatzdienst geleistet und soll möglicherweise noch hauptamtlich für sehr kurze Zeit beim Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen sein. Ich fühle mich angesichts des Aufruhrs unter den notorischen Kommunistenhassern in die finsterste Zeit der Konterrevolution vom Herbst 1989/90 versetzt. Und sie ist weiter gegenwärtig. Mir fallen da die Worte von Herbert Wehner (SPD) ein, der 1975 im Bundestag ausrief: »Wer einmal Kommunist war, den verfolgt Ihre gesittete Gesellschaft bis zum Lebensende, und wenn es geht, lässt sie ihn auch noch durch Terroristen umbringen.« Der Antikommunismus wird in diesem System nie aufhören; er ist im Gegenteil dessen notwendig sich beständig steigernder Existenzbestandteil.

E. Rasmus, per E-Mail

Politische Karrieren von Nazis

Zu jW vom 14. Dezember: »Staatssekretär des Tages: Andrej Holm«

Die Debatte um die Personalie Andrej Holm offenbart wieder einmal das im konservativen Lager angesiedelte Demokratieverständnis. Nehmen wir einmal an, ein junger Mann wie A. Holm hätte sich im Januar 1945 für den Endsieg mobilisieren oder organisieren lassen. Nach der Katastrophe hätte er – demokratisch geläutert – sein Abitur gemacht, wäre als Student der CDU-Jugendorganisation beigetreten und hätte eine Parteikarriere angesteuert, für die er dann, sagen wir in den 60ern, mit dem Posten eines Staatssekretärs belohnt worden wäre. Hätte sich wegen seines jugendlichen Endsieg-Engagements jemand aufgeregt? Politik und Medien waren in puncto Vergangenheitsbewältigung gleichermaßen verständnisvoll und skrupellos. Unzählige NSDAP-Mitglieder legten eine nie ernsthaft beanstandete politische Karriere hin. Der »furchtbare Jurist« Hans Filbinger, der noch nach Kriegsende einen jungen Soldaten zum Tode verurteilte, konnte Ministerpräsident werden, sein Vorgänger Kurt Georg Kiesinger – Goebbels Mitarbeiter – wurde sogar Bundeskanzler. Konrad Adenauer hatte mit dem Satz, wenn man kein sauberes Wasser habe, müsse man eben schmutziges nehmen, die Linie vorgegeben.

Natürlich wird nun wieder gesagt werden, man dürfe den Fehler eben nicht ein zweites Mal machen. Das ist ebenso billig wie niederträchtig. Es läuft auf die Gleichsetzung von Faschismus und Sozialismus hinaus. Andrej Holm hat sich aber nicht wie Filbinger, Kiesinger und andere für Krieg, Rassismus und Massenmord eingesetzt, sondern für eine Gesellschaftsordnung, die die Menschen von Elend und Krieg befreien wollte. Dass dieser Versuch scheiterte, dass für dieses Ziel auch Mittel eingesetzt wurden, die kritisiert werden müssen, rechtfertigt nicht die aktuellen Kommentare zu A. Holm. Der DDR-Sozialismus ist in nichts, aber auch in gar nichts dem Faschismus gleichzusetzen. Jedenfalls braucht sich unser neuer Staatssekretär für nichts zu entschuldigen. (…)

Hans Schoenefeldt, per E-Mail