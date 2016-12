Stadt sucht Mörder

Polizisten stehen am Mittwoch in Berlin unweit der Stelle des Anschlags Foto: Britta Pedersen/dpa - Bildfunk

Mit Riesenschritten in den Polizeistaat: Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am Montag abend beschloss das Regierungskabinett am Mittwoch als erstes, die Videoüberwachung auszuweiten, Autokennzeichen automatisch auszulesen und Kameras mit Gesichtserkennung einzuführen. Die Vorlage zu dieser Initiative lieferte das Innenministerium im Zuge des Amoklaufs in München und der Attentate in Ansbach und Würzburg im Sommer dieses Jahres. Nicht nur das: Die CSU forderte erneut, die Bundeswehr im Inland einzusetzen. Der Generalsekretär der Partei, Andreas Scheuer, gab schon im »Morgenmagazin« des ZDF die Marschrichtung vor: »Wir brauchen jetzt eine starke Staatsgewalt«, alles müsse auf den »Prüfstand«. Sicherheit und Zuwanderung müssten in eine Verbindung gebracht werden.

Die politischen Schlussfolgerungen werden schneller gezogen, als die Polizei den mutmaßlichen Massenmörder präsentieren kann. Nachdem ein bereits am Montag festgenommener Flüchtling am Dienstag abend mangels Tatverdachts wieder freigelassen worden war, gehen die Ermittler einer neuen »heißen Spur« nach. Ein Tunesier, dessen Asylantrag 2015 abgelehnt worden sei, soll den Sattelschlepper über den Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet sowie 49 verletzt haben. Bei seiner Flucht aus dem Führerhaus soll der Tatverdächtige – wie auch schon einer der Terroristen, die im Januar 2015 die Redaktion des Magazins Charlie Hebdo in Paris gestürmt hatten – Personaldokumente liegengelassen haben, wurde am Mittwoch vormittag kolportiert. Seine Geldbörse sei im Fußraum des Führerhauses gefunden worden. Laut SPD-Innenexperte Burkhard Lischka war darin eine ausländerrechtliche Duldung, die im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen ausgestellt worden war. Lischka sagte, es sei noch unsicher, ob der Gesuchte wirklich auch der Täter sei. Am Nachmittag sollte schließlich eine Razzia in Emmerich (NRW) stattfinden. Journalisten waren zahlreich vertreten, nur das große Polizeiaufgebot nicht. Die Welt berichtete, der Einsatz verzögere sich wegen Schreibfehlern in den Durchsuchungsbeschlüssen.

Laut dpa soll der gesuchte Mann Ermittlern auf hoher Ebene spätestens seit November bekannt gewesen sein. Der Tunesier sei damals Gegenstand einer Sitzung des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums von Bund und Ländern gewesen. Außerdem hatte das Landeskriminalamt NRW ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat initiiert. Der »Gefährder« habe sich wechselweise in Nordrhein-Westfalen und in Berlin aufgehalten, mit zahlreichen Identitäten. Bis jW-Redaktionsschluss am Mittwoch abend wurde der Verdächtige offenbar nicht gefasst, obwohl »Sicherheitskreise« bereits am Vormittag »unmittelbar bevorstehende Maßnahmen« ankündigten.

Bereits am Dienstag abend soll ein Propagandaorgan des »Islamischen Staates« (IS) gemeldet haben, ein »Soldat« der Dschihadistenmiliz habe den Anschlag begangen. Er sei damit dem Aufruf gefolgt, die Staaten der Anti-IS-Koalition anzugreifen. Mit ganz ähnlichen Worten hatte sich der IS zu dem ebenfalls mit einem Lkw verübten Attentat in Nizza am 14. Juli bekannt. Die Echtheit der Behauptung ließ sich auch am Mittwoch nicht verifizieren. Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche soll unterdessen am Donnerstag wieder geöffnet werden. Am Mittwoch mittag sang ein Chor aus Berlinern und Flüchtlingen »We Are the World«, später rief Die Linke mit einer Demonstration in der Nähe des Tatorts zur »Anteilnahme für die Opfer des Anschlags« auf. Am Abend sollte es mehrere Kundgebungen geben, unter anderem eine extrem rechte mit dem Motto: »Grenzen dicht! An Merkels Händen klebt Blut«.