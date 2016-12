Verzahnung rechter Bewegungen

Ganz viel Liebe von der Hassfraktion: Neonaziaufmarsch am 3. September in Frankfurt an der Oder Foto: Christian-Ditsch.de

Pünktlich zum Jahreswechsel ist in diesen Tagen die neue 60seitige Ausgabe des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) erschienen. Das Redaktionskollektiv versucht in einem breitgefassten Schwerpunkt die »neuen rechten Bewegungen« abzubilden, die sich auf der Straße und in den Parlamenten gegen die Aufnahme geflüchteter Menschen und gegen die »Willkommenskultur« in Stellung bringen. Deutlich wird die Verzahnung von rassistischem Protest auf der Straße, der »Alternative für Deutschland« (AfD) als erfolgreicher Wahloption für diese Klientel, akademisch-aktionistischen Diskurskämpfern und der »Identitären Bewegung« als »neuer soziale Bewegung von rechts«. Anstatt klassischer investigativer Recherche, mit der sich das AIB seit Jahrzehnten einen Namen erworben hat, wird diesmal auch mit dem Handwerkszeug der Soziologie gearbeitet: der »sozialen Bewegungsforschung«. Diese fand auch schon bei ähnlichen Protesten gegen Flüchtlinge Anfang der 1990er Jahre ihre Anwendung.

»Soziale Bewegungen« zeichnen sich »durch eine losere, informelle Organisierungsform und eine dynamische Mobilisierungsfähigkeit« aus, wie es in Alexander Häuslers Beitrag »Konturen und Merkmale einer neuen sozialen Bewegung von rechts« heißt. Gemeint ist damit alles, was Antifaschistinnen und Antifaschisten seit 2014 mit dem Erscheinen von »Pegida«, den rechten Fußballhooligans um »Hogesa« und der Explosion der rassistischen Straßengewalt erleben mussten.

Auch das vermehrte Auftauchen der »Identitären« fällt in diese Zeit. Bei diesern kann aber nicht von einer eigenständigen, sozialen Bewegung gesprochen werden. Vielmehr ist es vorwiegend das traditionelle Burschenschaftsmilieu, das nun soziale Medien, provokative Störungen und farbenfrohe Aufkleber für sich entdeckt hat. Die »Identitären« sind lediglich auf einen ohnehin schon rollenden Zug aufgesprungen.

Im AIB-Ressort »NS-Szene« finden sich wie üblich gut recherchierte Beiträge: Zwei längere Artikel nehmen sich des Bundeslandes Sachsen an. In »Unter Kameraden ist man nie allein« wird die Geschichte des Unterstützerkreises des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zwischen Chemnitz und Zwickau von den 1990er Jahren bis heute nachgezeichnet. In »Bombenleger aus der Nachbarschaft« geht es um die rechtsterroristische »Gruppe Freital« aus dem Dresdener Umland, gegen die voraussichtlich ab März 2017 vor dem zuständigen Oberlandesgericht verhandelt werden soll. Unlängst sind auch zwei Polizisten ins Visier der Ermittlungen geraten. Im AIB wird aber über mehrere Seiten hinweg detailliert über diese Gruppe berichtet. Das Ressort »Braunzone« hat die AfD zum Thema. Ausführlich wird darin der Kampf der AfD gegen zivilgesellschaftliche Vereine und Institutionen geschildert. Auch finden sich hier wichtige Informationen zur AfD-nahen Tarnorganisation »Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten«.