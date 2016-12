Keiner wird übrig bleiben

Diesmal widmet sich die Geschichte dem Fußvolk des Krieges Foto: 2016 Lucasfilm/Walt Disney

Wann eigentlich hat die Zukunft damit begonnen, sich abschaffen zu lassen? Es muss so ungefähr gewesen sein, als die »Star Wars«-Saga das Licht der Welt erblickte – in den späten 1970ern.

»Star Wars« selbst kommt bekanntlich sehr gut ohne Zukunft aus. Die Filme spielen in der abgelösten Zeit des Märchens – »Es war einmal in einer fernen Galaxie« – und ersetzen »Zukunft« durch Nostalgie, Schrotthandel und nicht zuletzt endlose Kriege in allerhand Wüsten, die wir alle gesehen haben werden.

Wenigstens für letzteres ist das neueste Kapitel der Saga, »Rogue One«, wohl das ausdruckskräftigste Beispiel. »Rogue One« ist nicht nur der dunkelste und ernsthafteste »Star Wars«-Film seit »The Empire Strikes Back« (Das Imperium schlägt zurück, Irvin Keshner, 1980), es ist auch der erste, der beinahe als ein reiner Kriegsfilm durchgehen könnte, gleichsam »The Guns of Navarone« (Die Kanonen von Navarone, 1961) im Space (und auf dem Wüstenplaneten; gedreht wurde mal wieder in Jordanien).

»Rogue One« ist nach »Monsters« (2010) und »Godzilla« (2014) erst der dritte Spielfilm des (von mir bisher sehr geschätzten) Regisseurs Gareth Edwards, der bei Erscheinen des ersten »Star Wars«-Films 1977 ganze zwei Jahre alt war. Eine historisierende Perspektive stellt sich da wohl ziemlich automatisch ein. Wer ein Remake von so etwas Riesigem wie Godzilla hingekriegt hat, der wird wohl auch an Darth Vader nicht scheitern, wird man sich im Hause Disney/Lucasfilm gedacht haben. Und zu Recht.

Was aber macht Edwards anders als seine Vorgänger, ohne auf für die Saga wesentliche Bestandteile wie eine aufmüpfige Heldin, Ritterrüstungen, Naziuniformchic und melancholische Roboter verzichten zu müssen? Die Antwort ist schlicht: besseres Filmemachen. Ein eher technischer als nostalgischer Blick.

Die Raumschlachtschiffe bekommen in diesem Films wieder eine bedrohliche Schwere, die sie lange schon verloren hatten. Die Epoche von Schrott, Bastelei und Spielzeug ist in »Rogue One« vorbei. Diese Raumschiffe sind wirklich Kriegsschiffe. Waffen eines mächtigen Militärapparats, der fremde Landstriche besetzt und ganze Städte in Schutt und Asche legt. Städte, die eine ausgesprochen orientalische Anmutung haben. Städte wie Basare, bevölkert von zerlumpten, pittoresken Gestalten, deren Leben dem Empire keinen Pfifferling wert ist.

Das militärische Panorama bekommt in Edwards Filmen – auch in »Rogue One« – einen melancholischen Zug. Wiederholt sieht man den einsamen Soldaten auf verlorenem Posten in seinem Wachturm, an dem die Jagdbomber im Tiefflug vorbeirauschen. Oder er nimmt die Perspektive des Personals ein, das auf den Landebahnen den Bombern Zeichen gibt.

Was die Infanterie betrifft, so sind die berüchtigten weißen Rüstungen der Sturmtruppen mit Dreck und Blut beschmiert (so wie sie im allerersten Film von rotem Wüstenstaub bedeckt waren), andererseits liegt dann in irgendeiner Ecke auch mal eine Sturmtruppen-Action-Figur als zurückgelassenes Spielzeug eines kleinen Mädchens herum. Soviel zum Thema Kriegsspielzeug.

Zum ersten Mal bekommt man auch eine Innenansicht eines imperialen Militärgefängnisses. In einem solchen sitzt nämlich zunächst die Heldin – Jyn Erso (Felicity Jones) –, die später das Himmelfahrtskommando anführen wird, das den Kern von »Rogue One« ausmacht.

Himmelfahrtskommando ist nicht übertrieben. Keiner wird übrig bleiben. Diesmal widmet sich die Geschichte dem Fußvolk des Krieges, dem Kanonenfutter, all den Leuten, die aus taktischen Gründen geopfert werden.

Die Politik in »Star Wars« hat selten aus etwas anderem bestanden als aus Opfergängen und Führerprinzip, was sich bekanntlich bestens ergänzt. Diesmal ist der Opfergang allerdings eine Sache ziemlich skeptischer Guerilleros, die sich zunächst nur mit Widerwillen der größeren Sache opfern lassen wollen.

In die Gesamterzählung ordnet sich »Rogue One« zeitlich als eine Seitenepisode des ersten Films von 1977 ein. Erzählt wird die Geschichte, wie die Pläne des ersten Todessterns eben »unter großen Opfern« erobert wurden. Die oben erwähnte Heldin ist zufällig die Tochter des Chefingenieurs des Todessterns, und die vorletzte Einstellung des Films gehört dann tatsächlich einer 40 Jahre verjüngte Carrie Fisher als Prinzessin Leia in weißer Nonnenkluft mit dem großen Wort »Hoffnung« auf den Lippen. Hoffnung auf was? Permanenten Krieg?

Zu den politischen Bizarrheiten in der an diesen nicht armen US-amerikanischen Gegenwart (wo ehemalige Linksliberale zu offenen Kriegstreibern werden und Rechtsextreme zu vorsichtigen Anklägern imperialistischer Abenteuer, in der also alles vollkommen verkehrt scheint) gehört auch, dass diverse Trumpisten zum Boykott dieses Films aufgerufen haben, weil sie darin eine Allegorie des Widerstands gegen ihren Führer (und obendrein feministische Propaganda) gesehen haben wollen. Dieser Boykottaufruf ist so lächerlich wie erfolglos. Aber er zeigt, wie bizarr die Dinge wirklich geworden sind, während der Film sich stellenweise wenigstens um die Herstellung eines melancholischen Ernstes bemüht.