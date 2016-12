Tote und Verletzte auf Weihnachtsmarkt

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren sofort am Ort des Geschehens Foto: Maurizio Gambarini/dpa-Bildfunk

Dramatische Szenen an der Berliner Gedächtniskirche: Am Montag abend ist ein Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Neun Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt. Die Behörden halten es nicht für ausgeschlossen, dass es sich dabei um einen terroristischen Anschlag gehandelt hat.

Der Beifahrer des Fahrzeugs, das polnische Kennzeichen gehabt haben soll, kam bei dem Vorfall zu Tod. Bei einem wenig später nahe der Siegessäule Festgenommenen könnte es sich um den Fahrer des Sattelschleppers handeln.

Das Geschehen erinnert an das dem sogenannten Islamischen Staat (IS) zugeschriebene Attentat vom Juli in Nizza mit 86 Toten. Auch ein Unfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Bundes- und Landespolitiker zeigen sich bestürzt. Berlins Bürgermeister Michael Müller mahnte die Bevölkerung zur Ruhe, die Polizei sieht keine Anhaltspunkte für weitere aktuelle Gefahrensituationen in der deutschen Hauptstadt. (dpa/jW)