»Adenauer bedeutet Aufrüstung«

Gegen Christen und Nazis, Thron und Altar: Arno Schmidt (1914–1979) Foto: Suhrkamp Verlag/ Arno Schmidt Stiftung

Arno Schmidt (1914–1979) war im CDU-Staat der 50er und 60er Jahre der wichtigste oppositionelle Schriftsteller. Er griff dieses »Liebertotalsrot-Land«, wie es Volker Ludwig 1968 nennen sollte, mit seiner spinnert-genialen Ästhetik an, um seiner fortwährenden Beschwerde über die Dummheit der Leute und der Verhältnisse Ausdruck zu verleihen. Das geschah nicht so stupide, wie beispielsweise Thomas Bernhard Österreich hasste, und auch nicht so onkelhaft-gemütlich, wie Max Frisch an der Schweiz litt, sondern stets flirrend und anregend, weil er auf Sprache solange herumtrommelte, bis er den richtigen Sound eingestellt hatte.

Im Januar 1955 erschien von Schmidt »Seelandschaft mit Pocahontas«, im April desselben Jahres wurde er – auf Betreiben des Erzbistums Köln, wie man heute weiß – angezeigt: wegen Gotteslästerung und der Verbreitung unzüchtiger Schriften. »Dass Christen und Nazis, also Thron und Altar, auf die ›Seelandschaft‹ schimpfen, habe ich nicht anders erwartet: Da müsste ich auch merkwürdiges Zeug geschrieben haben, um aus der Ecke Applaus zu erhalten«, schrieb Schmidt an Alfred Andersch, der die Erzählung in seiner Zeitschrift Texte und Zeichen veröffentlicht hatte.

1935 schrieb Schmidt an seinen Freund Heinz Jerowsky: »Ich schlug Mark Twain auf und las: Wenn ein junger Dichter zehn Jahre nicht berühmt geworden ist, so kann er dies als sicheres Zeichen ansehen, dass die Natur ihn zum Holzhacker bestimmt hat«, doch bei ihm dauerte es länger. 1949 erscheint sein erstes Buch (»Leviathan«), und er bekommt etwas Öffentlichkeit, woraufhin er als »eine der eigenwilligsten Erscheinungen in der modernen avantgardistischen Litertur« eingeschätzt wird (von Hermann Kasack, dem Präsidenten der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung). Und das in einem Land, wo »überall CDU« ist, wie Schmidt nach den Bundestagswahlen 1953 notiert: »Wir beraten: Was bedeutet das für uns. A: Adenauer bedeutet Aufrüstung und Aufrüstung wiederum Krieg.«

In the long run wurde Arno Schmidt zum germanistischen Spezialfall, anders als der ihm gar nicht so unverwandte James Joyce seiner konkret-gesellschaftlichen Umstände ziemlich entledigt, aber er wird immer noch, und sei es in entlegenen Seminaren, diskutiert. Heinz Erhardt hingegen, einen damals mit harmlosen Blödelfilmen kulturindustriell mächtig präsenten, fast gleichalten Zeitgenossen von Schmidt, kennt kein Mensch mehr. Für Theodor W. Adorno, zu dieser Zeit der prominenteste entschiedene Kritiker der postfaschistischen Gesellschaft, gilt das leider auch, jedenfalls fast.

Über das private Leben von Arno Schmidt kann man hervorragend in einer großformatigen Bildbiographie nachblättern, die Fanny Esterházy herausgegeben und die Friedrich Forssman sehr schön gestaltet hat. Es ist die erste ihrer Art, eine systematische Aufarbeitung diverser Kuriosa und imposante Ausbreitung von Fotos, Auszügen aus Notizen, Artikeln und Korrespondenzen, auf feinsinnige Weise unvoyeuristisch konzipiert. Ungefähr so: Zu sehen sind seine beiden Freischwimmerurkunden (eine von 1927 und eine von 1928), kombiniert mit seiner Erinnerung an eine »durch blinde Fenster ungut beleuchtete« Umkleidekabine, die bei ihm Gefängnisassoziationen auslöste.

Es geht um Schreibmaschinenkäufe (mit Rechnung für eine »Torpedo 20«, 1955), Schachspiele mit seiner Frau Alice (bis Ende der Sechziger ihrer beider liebste Abendbeschäftigung), permanente Wohnungs- und Geldnot (»Er musste mit seiner Frau von 50–60 DM im Monat leben, und auch die hatte er sich würdelosest zu erbetteln oder zu erzürnen«, schreibt er über sich in dritter Person). Man kann die beleidigte Postkarte lesen, die er Hermann Hesse schickte, weil dieser ihn in einer Rezension seiner Ansicht nach zuwenig über den grünen Klee gelobt hatte, oder erfahren, was Arno Schmidt sich in der Fernsehzeitschrift ankreuzte: »Der Kammersänger« von Frank Wedekind mit Will Quadflieg und »Ein Platz für Tiere« mit Bernhard Grzimek. Alice notiert 1965: »A. erzählt mir, ich noch im Bett, 1 Std. von seinem neuen Buch. ›Zettels Traum‹ soll’s heißen. Von Teichkapitel: Muschelsammler = Frauengenitalien. Hier hätte’s Tonband geben sollen.« Aber es gibt ja nun diese Bildbiographie, eine materialistisch grundierte Klatschgeschichte über Arno Schmidt, der sich 1962 ein Telefon anschaffte: »Ich bitte anstelle eines schrillen Klingelzeichens um einen diskreten Summton, da die Ausübung meines Schriftstellerberufs von möglichst wenig Geräuschen abhängt.«