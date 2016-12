Westliche Rückzugsgefechte

Ost-Aleppo am Samstag: Ein Kind wartet mit anderen Einwohnern auf die Evakuierung aus der Stadt Foto: REUTERS/Abdalrhman Ismail

In hektischen diplomatischen Aktivitäten und einer Debatte hinter verschlossenen Türen im UN-Sicherheitsrat spiegelt sich die regionale und internationale Bedeutung der nordsyrischen Metropole Aleppo wider. Ein von Frankreich eingereichter Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat ist am Sonntag abend nach mehrstündiger Debatte hinter verschlossenen Türen mit einem von Russland vorgelegten Entwurf zusammengefasst worden. Frankreich forderte, die »sofortige (…) neutrale Kontrolle« der Evakuierung von Kämpfern, deren Angehörigen und Verletzten aus Ostaleppo mit Hilfe von UN-Beobachtern durchzusetzen. Nur so könnten angebliche »massenhafte Greueltaten« verhindert werden. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin mahnte, das UN-Personal müsse über die Lage in Ostaleppo geschult und für dessen Sicherheit müssten Garantien eingeholt werden. Die Debatte habe schließlich einen »guten Text« ergeben, der am Montag morgen (nach US-Ortszeit) einstimmig beschlossen wurde.

Elia Samman, Berater im syrischen Ministerium für nationale Versöhnung, sagte gegenüber jW, die französische Resolution solle »Druck auf die Syrer und die Russen« ausüben. »Tatsache ist, dass die syrische Regierung verschiedene UN-Organisationen wiederholt eingeladen hat, bei den vielen Evakuierungen in der Vergangenheit zu helfen.« Die Befreiung von Aleppo war von Großbritannien, Frankreich, USA und selbst vom UN-Generalsekretär nicht begrüßt, sondern als »Fall«, »Hölle«, »Unmenschlichkeit« oder »kompletter Kollaps der Menschlichkeit« gebrandmarkt worden. Russland hatte in Abstimmung mit der syrischen Führung, mit dem Iran und der Türkei das Ende der Kämpfe in Ostaleppo und den Abzug der Kämpfer erreicht.

Am heutigen Dienstag werden sich mit Russland, Türkei und dem Iran jene Staaten in Moskau treffen, die »realen Einfluss« auf die Lage in Syrien haben, so der russische Außenminister Sergej Lawrow laut Interfax. Die »westlichen Partner, die sich vor allem mit Rhetorik und Propaganda beschäftigen«, gehörten nicht dazu. Vor diesem Hintergrund wirken die Anschuldigungen Frankreichs, Großbritanniens und der USA im UN-Sicherheitsrat wie verbale Rückzugsgefechte. Westliche Staaten hatten, zusammen mit der Türkei und den Golfstaaten, jahrelang bewaffnete Kräfte unterstützt, um den Sturz des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad voranzutreiben.

Am Sonntag war die Evakuierung von Menschen aus dem Osten von Aleppo fortgesetzt worden. Begleitet vom Internationalem Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond (SARC) wurden Hunderte Kämpfer, Verletzte und Angehörige in die Provinz Idlib gebracht. Die Evakuierung von Einwohnern der Orte Kafraja und Al-Fua, die in der Provinz Idlib seit fast zwei Jahren von islamistischen Kämpfern belagert und angegriffen werden, begann am späten Sonntag erst nach Hindernissen.