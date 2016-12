Schluss mit Verzichtsmythen!

Arbeitszeitverkürzung: Schlüssel zu einer linken Politikalternative (DGB-Demo in Wismar, Mai 2003) Foto: Jens Büttner/dpa-Bildfunk

Heinz-Josef Bontrup, Professor für Volkswirtschaft an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (bekannt auch als Memo-Gruppe), hat zwei bemerkenswerte Schriften vorgelegt. In der ersten, »Noch Chancen für Wachstum und Beschäftigung?«, entwickelt er das Gesamtkonzept eines wirtschafts- und sozialpolitischen Auswegs aus dem Elend von Massenarbeitslosigkeit, aus prekären Arbeitsverhältnissen und wirtschaftlicher Stagnation. In der zweiten geht es um sein Sondervotum als wissenschaftliches Mitglied der im Juli 2013 vom Landtag in NRW eingesetzten Enquetekommission zur »Bewertung der Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte in Nordrhein-Westfalen unter den Bedingungen der Schuldenbremse und des demographischen Wandels in den Dekaden 2020 bis 2030«, also um das gleiche Problem auf der Ebene des bevölkerungsreichsten Bundeslandes der Bundesrepublik.

Beide Schriften sind im Rahmen des Projektes »Ökonomisches Alphabetisierungsprogramm« des Pad-Verlages erschienen. Es sind Sachbücher mit einer hohen Informationsdichte zur wirtschaftlichen und sozialpolitischen Lage der Bundesrepublik und speziell in NRW. In 14 beziehungsweise elf Tabellen wird über die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, der Investitionen, von Lohnquote und Unternehmergewinnen, über Reichtumsverteilung überhaupt, Erwerbslosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse von 1991 bis 2015 informiert.

Bontrup verweist in seiner Analyse des »System- und Politikversagen(s)« im Zeichen des Neoliberalismus auf die neue Bedeutung der »umverteilenden Finanzsphäre« für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, auf die signifikante Investitionsschwäche, auf gravierende Verteilungsverluste der abhängig Arbeitenden bis 2015 (Verteilungsverluste von 766,1 Milliarden Euro seit 1991!), auf die deutlich schlechter werdende »Qualität der Arbeit« und die faktische Erhöhung der Arbeitszeit. Er sieht einen »Teufelskreis von Umverteilung, Wachstumsschwäche und Arbeitslosigkeit«.

Sein Sondervotum zur NRW-Enquetekommission sei eine Reaktion auf »ein völlig kontraproduktives Gezänk der Volksvertreter«. Bontrup macht sein Unverständnis über die Ausklammerung der Verteilungsfrage und deren Rückwirkung auf den Wirtschaftskreislauf im Abschlussbericht der Kommission vom August 2015 deutlich und übt grundsätzliche Kritik an den von der Kommission aus dem demographischen Wandel abgeleiteten »Verzichtsmythen«. Er kritisiert überzeugend den wirtschaftspolitischen Unsinn der Schuldenbremse, die bisher in der NRW-Landesverfassung noch nicht einmal verankert ist, als »massiv gegen den verfassungsrechtlich gebotenen Sozialstaat« gerichtet.

Bontrup fordert eine entschiedene Abkehr von der neoliberalen Politikausrichtung und vor allem eine entsprechende gesellschaftliche Bewegung, die dies auf ihre Fahnen schreibt. Kollektive Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich ist für ihn der Schlüssel zu einer linken Politikalternative, ohne die sich nichts ändern wird. Diese Forderung versteht er als aktuelle Fortsetzung der einstigen Kämpfe um den Achtstundentag. Sie ziele auf eine »Partizipation der abhängig Beschäftigten an der Technikentwicklung«. Bereits 2013 hatte er dies in seiner Schrift »Arbeitszeitverkürzung jetzt! 30-Stunden-Woche fordern« in einem offenen Brief an die Vorstände der Gewerkschaften, Parteien, Sozial- und Umweltverbände und Kirchenleitungen begründet. »Arbeitszeitverkürzung«, so heißt es in seiner Schrift »Noch Chancen für Wirtschaft und Beschäftigung?«, »muss dringend zur Stoßrichtung der Tarifpolitik in Deutschland werden.« Nur so könne die bestehende Massenarbeitslosigkeit bekämpft und die destruktive Konkurrenz unter der Bevölkerung vermieden werden.

Bontrup lässt keinen Zweifel daran, dass eine linke alternative Wirtschaftspolitik zum Vorteil der großen Mehrheit weitere radikale Wirtschafts- und Sozialreformen verlangt. Sie muss insgesamt den »makroökonomischen Wirtschaftsrahmen für ein sozialökologisches Wachstum setzen«. Eine solche Wirtschaftspolitik muss die für die wirtschaftliche Prosperität und Wohlfahrtsentwicklung unproduktive Schuldenbremse ebenso wie die Formen prekärer Arbeit abschaffen. Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit verlangt auch mehr öffentlich geförderte Beschäftigung im Staatsdienst. Die Verteilungsfrage stellen heißt Beteiligung der Belegschaften am Produktivvermögen, Umverteilung von oben nach unten und damit Erhöhung der Lohnquote zu Lasten der Gewinn- und Mehrwertquote sowie Steuererhöhungen für die Kapitaleigentümer und die Reichen.

Es mangelt also nicht an einem linken alternativen Wirtschaftsprogramm. Für die Umsetzung fehlen allerdings die Voraussetzungen, woran auch die Bundestagswahl 2017 nichts ändern wird. Gegenmacht für ein linkes Lager in der Gesellschaft und im Parteiensystem muss in einem gesellschaftlichen Bündnis gegen die neoliberale Politik erst geschaffen, parlamentarische Mehrheiten gegen das bestehende Parteienkartell müssen erst erkämpft werden.