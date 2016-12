»Bundesregierung fällt Helfern in den Rücken«

Foto: Sea-Watch/dpa/dpa-Bildfunk

Sie haben eine parlamentarische Anfrage zu Überfällen auf deutsche und belgische Rettungsmissionen gestellt. Welche Antwort haben Sie vom Auswärtigen Amt erhalten?

Uns wurde bestätigt, dass sich das Schiff »Sea-Watch 2« am 21. Oktober in internationalen Gewässern befand, als die Besatzung von der libyschen Küstenwache an der Rettung von Geflüchteten gehindert wurde. Dies gehe aus Positionsdaten hervor, die von der EU-Militärmission »Eunavfor Med« aufgezeichnet wurden. Das ist wichtig für die weitere Verfolgung des Übergriffs, bei dem die Libyer versuchten den Außenbordmotor des voll besetzten Schlauchbootes zu stehlen. Die libysche Marine, zu der die Küstenwache gehört, hatte dazu Falschmeldungen in die Welt gesetzt. Zuerst hieß es, es habe sich bei den Tätern nicht um Angehörige der Küstenwache gehandelt. Dann wurde kolportiert, die »Sea-Watch 2« sei der illegalen Fischerei verdächtigt worden und habe sich in territorialen Gewässern befunden. Beides war gelogen.

Wie reagierte der Verein Sea-Watch auf die Angriffe?

Die Seenotretter waren von der Leitstelle für das gesamte Mittelmeer zum Ort des Geschehens entsandt worden. Dadurch wurden sie in den Rang eines »On-scene coordinators« erhoben, was bedeutet, dass sie den Einsatz leiten und hinzukommenden Schiffen Weisungen erteilen sollten. Anstatt den Rettungseinsatz zu unterstützen, schlugen die Angehörigen der Küstenwache auf die Geflüchteten ein und verließen schließlich den Ort des Geschehens. Eine unbekannte Zahl von Insassen des Schlauchbootes ertrank dabei. Der Verein Sea-Watch hat deshalb eine Anzeige beim Hamburger Landgericht erstattet.

Wie verhält sich die deutsche Bundesregierung dazu?

Bis jetzt gab es keine Reaktion. Das Auswärtige Amt beschränkt sich bei der Verfolgung der Übergriffe auf Aktivitäten ihres Botschafters in Libyen. Der Vorfall mit der »Sea-Watch 2« war ja mindestens der vierte gegenüber einer deutschen Organisation, manchmal fielen dabei auch Schüsse aus automatischen Waffen. Das Auswärtige Amt schafft es nicht einmal herauszufinden, welche Abteilung der Küstenwache ein Speedboot der bayerischen Organisation Sea-Eye beschlagnahmte und immer noch einbehält. Mit dieser Untätigkeit fällt die Bundesregierung den privaten Rettungsmissionen in den Rücken. Wir sehen auch, dass die libysche Marine die Vorfälle nicht, wie angekündigt, nachverfolgt oder zur Anzeige bringt.

Die Frage ist ja auch, ob die Bundesregierung erst durch Ihre Anfrage von dem Treiben erfahren hat. Wie verträgt sich das Gebaren der libyschen Küstenwache mit der Beteiligung der Bundeswehr an der Schulung des dortigen Militärs?

Nicht alle Übergriffe waren der Bundesregierung bekannt. Wir gehen davon aus, dass dieselben Einheiten, die für die Übergriffe verantwortlich sind, nun im Rahmen der Militärmission ausgebildet werden. Auch die Bundeswehr beteiligt sich daran. Es wäre ein leichtes, die Libyer zu fragen und ihnen die Fotos des in Rede stehenden Küstenwachschiffs zu zeigen, die ein professioneller Fotograf gemacht hat. Hier zeigt sich die zynische deutsche Migrationspolitik: Anstatt die Übergriffe schonungslos zu verfolgen, werden die libyschen Militärs zu Türstehern für die Festung Europa aufgebaut.

Mit der Seenotrettung erledigen die privaten Organisationen im Mittelmeer Aufgaben, die eigentlich von staatlichen Behörden übernommen werden müssten. Wie ist das Verhältnis zwischen staatlichen und privaten Akteuren?

Wir beobachten unterschiedliche Entwicklungen. Manchmal soll die Zusammenarbeit von Militär und Seenotrettern bei einem Einsatz gut funktionieren, die Kriegsschiffe verfügen ja über weitaus bessere Kapazitäten zur Versorgung der Geretteten. Allerdings werden die privaten Retter von der EU-Grenzagentur Frontex kriminalisiert. Am Donnerstag schrieb die Financial Times, Frontex habe Belege, dass die privaten Seenotretter nunmehr direkt mit »Menschenschmugglern« zusammenarbeiten würden. Ähnliche Gerüchte hatte die Grenzagentur bereits vergangenes Jahr in die Welt gesetzt. Ich gehe davon aus, dass die Stimmungsmache einen Wendepunkt einleiten soll. Denn nach der Ausbildung der Küstenwache sollen gemeinsame Patrouillen mit EU-Militärs in den libyschen Hoheitsgewässern folgen. Ich fürchte, man wird die humanitär motivierten privaten Organisationen dann nicht mehr dulden.