Protest gegen Sammelabschiebungen

Hunderte Menschen demonstrierten am Mittwoch abend am Flughafen von Frankfurt am Main gegen Abschiebungen nach Afghanistan Foto: Susann Prautsch/dpa-Bildfunk

Die Bundeswehr wird auch künftig in Afghanistan bleiben. Bis zu 980 deutsche Soldaten sind für ein weiteres Jahr im Rahmen des NATO-Einsatzes »Resolute Support« am Hindukusch stationiert. Eine Mehrheit der Bundestagsabgeordneten stimmte am Donnerstag abend für eine Verlängerung des entsprechenden Mandats. Ungeachtet der Fortdauer des Krieges hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die erste Sammelabschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber am Mittwoch abend verteidigt. »Solche Rückführungsaktionen sind richtig und notwendig«, sagte de Maizière gestern in Berlin. Der nächste Abschiebeflug in das Land am Hindukusch soll nach Angaben aus Kabul bereits in wenigen Wochen starten.

Am Flughafen in Frankfurt am Main protestierten mehrere Hundert Demonstranten gegen die Abschiebung. Die Chartermaschine mit 34 afghanischen Männern an Bord war hier gestartet und am Donnerstag morgen in Kabul gelandet. Viele der betroffenen Flüchtlinge waren wütend. Babur Sedik erzählte, er habe vier Jahre in Deutschland verbracht, sei aber nie über Flüchtlingsheime oder Lager hinausgekommen. Er wisse nicht, wie es jetzt weitergehe. Rahmat Khan, der aus der umkämpften ostafghanischen Provinz Paktia geflohen war, sagte, dorthin könne er nicht wieder zurück. Überall seien die Taliban. Er habe fünf Jahre in Deutschland verbracht und die Sprache gelernt.

Ursprünglich sollten 50 Afghanen abgeschoben werden. Einige seien jedoch vorher untergetaucht, sagte de Maizière. »Das ist besonders ärgerlich, das muss Konsequenzen haben.« Das Bundesverfassungsgericht stoppte die Ausweisung eines 29jährigen aus Hamburg aus Gesundheitsgründen. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), ging auf Distanz zu de Maizière. »Ich habe bisher keinen Bericht gesehen, der mir den Eindruck vermittelt, es gebe in Afghanistan sichere Regionen«, sagte Kofler der Augsburger Allgemeinen. Die am Mittwoch Abgeschobenen kamen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. (AFP/dpa/jW)