Hetzjagd durch Sömmerda

Ein rechter Mob hat im thüringischen Sömmerda drei Asylbewerber durch die Stadt gehetzt. Von den Verfolgern wurde bisher lediglich ein 19jähriger Mann ermittelt und festgenommen. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen und die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, berichtete die lokale Polizei. Weitere Festnahmen habe es noch nicht gegeben, es würden noch Zeugen gesucht. Alle drei Opfer wurden leicht verletzt, ein 24jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auslöser der Treibjagd war in der Nacht zum Sonntag offenbar ein Streit am Rande eines Konzerts des Sängers »Oli P« im Veranstaltungszentrum »Werk ohne Namen«. Zunächst seien die drei Asylbewerber von »mehreren Deutschen« mit faschistischen Parolen angeschrien, dann seien sie getreten und verprügelt worden, berichtete die Polizei weiter. Nachdem ein Sicherheitsdienst die angegriffenen Männer nach draußen gebracht habe, seien sie von einer auf 15 Personen angewachsenen Gruppe weiter attackiert worden. Voller Angst seien sie in Richtung Busbahnhof geflohen. Der Mob habe ihnen »volksverhetzende Parolen« nachgerufen, aber nach einiger Zeit die Verfolgung aufgegeben.

Der festgenommene 19jährige sei von einer Zeugin erkannt worden, hieß es weiter. Er sei zur Tatzeit ebenso wie die drei Opfer ziemlich betrunken gewesen. Gäste der Veranstaltung kritisierten in Facebook-Einträgen, die Türsteher des Clubs seien nicht nur »aggressiv«, sondern auch »völlig überfordert« gewesen.

Um die »Willkommenskultur« in Sömmerda scheint es auch ansonsten nicht gut bestellt zu sein: Die ARD hatte vor zwei Jahren gefilmt, wie sich der Leiter der Ausländerbehörde herabsetzend über Flüchtlinge äußerte. (jW)