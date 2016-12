Alte Meister/Neue Meister

Der Zamora FC ist mal wieder ganz oben. Zumindest in Venezuela Foto: John Vizcaino/Reuters

Einen wunderschönen guten Morgen! Nach einem 2:1 Auswärtssieg im Stadion »Pachencho« Romero von Maracaibo gegen Zulia krönte sich der Zamora FC nach 2013 und 2014 zum dritten Mal zum Meister der Primera División Venezuelas. Im Rückspiel des Finales hatte der Argentinier Sergio Unrein die Gastgeber in der 18. Minute nach einem langen Pass von Henry Plazas zunächst in Führung gebracht. Nachdem Zulia das Hinspiel im Stadion »La Carolina« von Barinas im Westen Venezuelas vor einer Woche mit 1:2 verloren hatte, schien das Pendel nun in die andere Richtung auszuschlagen, denn die »Marabinos« hatten daheim seit Mitte September keine Gegentreffer mehr kassiert. Doch nach dem Wechsel drehten die Gäste aus dem Flachland den Spieß um. Richard Blanco gelang nach Vorarbeit von Pedro Ramírez von der Strafraumgrenze der Ausgleich (50.), womit sich die Jungs von Trainer Francesco Stifano aber noch nicht zufriedengaben. Kurz darauf schlug ein weiterer Ball, dieses Mal von César Martínez getreten, im Kasten des keinesfalls zu beneidenden Edixson González ein (59.) und zementierte den Triumph der »Zamoranos« im zweiten Abschnitt.

Im Paraguay heimste Guaraní den Titel am vorletzten Spieltag nach einem 3:0-Auswärtssieg im Stadion »Feliciano Cáceres« gegen Sportivo Luqueño ein, was den 11. Stern und die Qualifikation für die kommende Copa Libertadores bedeutete. Die Treffer von Hernán Rodrigo López, Marcelo Palau sowie Néstor Camacho fielen allesamt in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit. Für López war sein Kopfballtor das 120. insgesamt in Paraguay in 246 Spielen für fünf verschiedene Klubs, womit der Uruguayo zum Rekordtorschützen der ersten paraguayischen Liga avancierte. Auch der argentinische Trainer Daniel Garnero, früher eine große Leuchte bei Independiente in Avellaneda (Gran Buenos Aires) konnte nach dem Abpfiff seine Tränen nicht verbergen.

Ebenfalls für die Libertadores qualifiziert hat sich Libertad aus Asunción nach einem 1:0 Arbeitssieg im Stadion »La Arboleda« bei und gegen Rubio Nu. Das Tor des Tages gelang Antonio Bareiro kurz vor der Pause. Olimpia überfuhr das Gästeteam von General Díaz aus Luque im Stadion »Manuel Ferreira« mit einem 3:0. Salustiano Candia hatte den »Decano« in der 65. Minute durch einen Strafstoß in Führung gebracht, ehe der ehmalige Bayern-München-Edeljoker Roque Santa Cruz zwei Augenaufschläge später erhöhte und Maxi Biancucchi, der Cousin von Lionel Messi, kurz darauf den 3:0 Endstand besorgte.

Am letzten Spieltag am Wochenende treffen nun der neue Meister Guaraní und der 40malige Meister Olimpia aufeinander. Olimpia hat zwischen Torneo Apertura (Erstsemester) und Torneo Clausura mit 87 die meisten Punkte geholt und sich für die Libertadores-Play-Offs qualifiziert.