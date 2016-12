Linke-Vorsitzende zu Anschlägen in Istanbul

Zu den Bombenanschlägen in Istanbul erklären Katja Kipping und Bernd Riexinger, die Vorsitzenden der Partei Die Linke:

Wir sind entsetzt über die Bombenanschläge in Istanbul. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen. Die Vorgänge müssen umfassend untersucht werden. Die türkische Gesellschaft wird unter der machtbesessenen Politik des Machthabers Erdogan entdemokratisiert und gespalten. Der Weg Erdogans in ein autoritäres Regime führt zu einer gefährlichen Polarisierung und zum Verlust von Demokratie, Grundrechten und Freiheit. Seit Juni 2015 wurden in der Türkei bei siebzehn Bombenanschlägen mindestens 372 Menschen getötet und 1.837 verletzt.

Wir schließen uns dem Aufruf unserer Schwesterpartei HDP an, die den blutigen Anschlag in Istanbul verurteilt und zugleich offizielle Vertreter der AKP-Regierung aufruft, ihre Sprache des Hasses und der Gewalt zu zügeln. Die Menschen in der Türkei brauchen kein Präsidialsystem à la Erdogan, sondern Frieden, Freiheit und Demokratie für alle Bürgerinnen und Bürger.

Die Linke-Gruppe in der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven versandte am Samstag eine Presseerklärung zu den geplanten Truppenverlegungen über Bremerhaven:

Laut der Nordsee-Zeitung (…) soll im Januar eine der größten Truppenverlegungen seit dem Ende des Kalten Krieges über Bremerhaven abgewickelt werden. Die US-Army sendet eine komplette Panzerbrigade mit über 2.000 Fahrzeugen und 4.000 Soldaten für neun Monate zu NATO-Manövern nach Osteuropa.

Die immer noch in Bremerhaven stationierte 950th U.S. Army Transportation Company will die Schiffe voller Panzer, Haubitzen, Jeeps und Lkw hier in Empfang nehmen und den Weitertransport des Kriegsmaterials nach Osten per Bahn und Konvois organisieren. Ob dabei auch die von der US-Army häufig verwendete Uranmunition mitgeführt wird, kann man dem Bericht nicht entnehmen.

Günter Matthiessen, Stadtverordneter der Linken, erklärt dazu: »Seit Jahrzehnten wird Bremerhaven als Umschlagplatz für Kriegsgerät aller Art missbraucht. Die Linke lehnt Atom- und Kriegswaffentransporte über die Häfen unserer Stadt grundsätzlich ab. Die aktuelle weltpolitische Lage ist brandgefährlich. Das Säbelrasseln der NATO direkt an Russlands Grenzen erhöht die Kriegsgefahr. (…)

Die Vertreter der Conterganopfer fordern seit Jahren mehr Mitsprache in ihrer Conterganstiftung. Nun hat die Koalition ein Gesetzesvorhaben in den Bundestag eingebracht, welches am Donnerstag verabschiedet werden soll. Die Geschädigten, so das Contergannetzwerk Deutschland e. V. in einer Presseerklärung vom Sonntag, sollen demnach nicht mehr, sondern weniger Rechte in der Conterganstiftung bekommen:

Hierzu führt der gewählte Betroffenenvertreter der Opfer im Stiftungsrat, Christian Stürmer, aus: »Dem Errichtungsgesetz der Conterganstiftung lagen Vereinbarungen zwischen dem Staat, der Firma Grünenthal, welche ›Contergan‹ auf den Markt gebracht hatte, und den Eltern der Geschädigten zugrunde. Danach wurden die für die Conterganopfer vorgesehenen 100 Millionen DM der Firma Grünenthal in die Stiftung eingezahlt. Mit dem Errichtungsgesetz der Stiftung wurden sämtliche Ansprüche der Geschädigten gegen die Firma Grünenthal, ihre Eigentümer und Angestellten zum Erlöschen gebracht.« Stürmer, auch Bundesvorsitzender des Contergannetzwerkes Deutschland e. V., erläutert: »Die Stiftung wurde wegen der Mitschuld des Staates als Schnittstelle zwischen dem Staat und den Geschädigten etabliert und uns Geschädigten, bzw. seinerzeit unseren Eltern, ein adäquates Mitspracherecht versprochen. Dem wurde man nie richtig gerecht.« Zwei Betroffenenvertreter sitzen im Stiftungsrat der Conterganstiftung drei Ministerialvertretern gegenüber. (…)