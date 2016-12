»Die Bundesregierung muss ihre Waffenexporte einstellen«

Unter dem Titel »Solidarität mit den verfolgten Kolleginnen und Kollegen in der Türkei« plant die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am Donnerstag eine Veranstaltung in Frankfurt am Main. Wie ist die Situation der Lehrer und Dozenten in dem Land?

Die kürzlich nach Deutschland geflüchtete ehemalige Generalsekretärin der türkischen Bildungsgewerkschaft Egitim Sen, Sakine Esen Yilmaz, wird berichten, warum sie die Türkei verlassen musste und hier Asyl beantragt. Dort wird sie seit längerer Zeit verfolgt. Die Anklage wirft ihr die Unterstützung terroristischer Organisationen vor. Zehn Jahre hatte sie an Schulen in Adiyaman im Südosten der Türkei und in Izmir an der Westküste unterrichtet. Danach war sie Frauensekretärin der Egitim Sen. Von 2014 bis zu ihrer Flucht nach Deutschland hat sie als Generalsekretärin die Interessen von etwa 120.000 Lehrkräften an Schulen und Hochschulen vertreten. Wegen ihres gewerkschaftlichen Engagements für Frauenrechte, gegen die Islamisierung des Schulsystems und für das Recht auf muttersprachlichen Unterricht für Kurden hatte sie der türkische Staat zweimal mit Gefängnis bestraft: 2009 wurde sie zu sechs Monaten und 2012 zu zehn Monaten verurteilt. Insgesamt drohen ihr jetzt mehr als 20 Jahre Haft. Im April 2016 hatte sie erfahren, dass ein weiteres Urteil gegen sie rechtskräftig ist – vier Jahre Haft.

Was viele nicht wissen: Die Situation ist für kritische Köpfe unter den Lehrerinnen und Lehrern nicht erst seit dem Putschversuch in der Türkei, sondern schon lange gefährlich.

Ich habe Sakine 2011 im Gerichtssaal bei einem der Verfahren, die gegen sie laufen, kennengelernt. Hintergrund der Verhaftungswellen: Unsere Partnerorganisation Egitim Sen steht in Opposition zur türkischen Regierung. Sie setzt sich für Demokratisierung des Bildungswesens, das Streikrecht und eine Friedenslösung im Konflikt mit den Kurden ein. Letzteres führte oft dazu, dass den Gewerkschaftern PKK-Nähe unterstellt wird. Die GEW war gemeinsam mit Delegationen anderer europäischer Bildungsgewerkschaften aus Frankreich, Großbritan­nien, Dänemark und Griechenland dort, um gegenüber den Richtern und der Öffentlichkeit zu verdeutlichen: Die internationale Gemeinschaft von Gewerkschaftern ist nicht bereit hinzunehmen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen kriminalisiert werden.

Was wird Sakine Esen Yilmaz konkret vorgeworfen?

Zusammenhänge wurden konstruiert: Sakine hatte etwa zu einer Veranstaltung am Internationalen Frauentag am 8. März aufgerufen, zu der – unabhängig davon – auch die PKK mobilisiert hatte. Sie hat sich für Frauenrechte und Minderheitenrechte für Homosexuelle eingesetzt. Vorgeworfen wurde ihr auch, in regelmäßigen Abständen nach Diyarbakir gereist zu sein, das als inoffi­zielle Kurden-Hauptstadt gilt.

Welche Möglichkeiten hat die GEW aktuell, ihre Partnerorganisation in der Türkei zu stützen?

Im März war ich mit einer Delega­tion in der Türkei, an der sich Vertreter von acht Gewerkschaften aus Europa beteiligten, um gegen den Krieg in der Kurdenregion zu demonstrieren. Ansonsten sind unsere Möglichkeiten aber eingeschränkt: Wir sammeln Geld, damit unsere Kolleginnen und Kollegen und ihre Familien dort überleben können, wenn sie ihre Arbeit verlieren oder gar ins Gefängnis müssen. Wir machen politisch Druck: Die Bundesregierung muss ihre Waffenexporte einstellen. Deutsche Waffen dürfen weder im Krieg gegen die Kurden eingesetzt werden, noch für Erdogans Ziel, ein neues Osmanisches Reich durch Krieg in den Nachbarstaaten der Türkei zu errichten. Sakine stellen wir in Deutschland einen Rechtsanwalt, um ihr Asylverfahren zu führen.