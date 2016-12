Deutsche Panzer für Jordanien

Schlüsselübergabe: BRD-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen übergibt am Sonntag in Amman dem jordanischen Generalleutnant Mahmud Freihat 16 »Marder«-Schützenpanzer aus deutscher Produktion Foto: dpa/Rainer Jensen

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat am Sonntag in Amman 16 »Marder«-Schützenpanzer für die Grenzsicherung an die jordanische Armee übergeben. Bis Ende nächsten Jahres sollen 34 weitere folgen. »Jordanien ist ein Bollwerk gegen den Terror. Und deswegen ist es unendlich wichtig, Jordanien auch zu unterstützen«, begründete sie die Aufrüstung.

Die Ministerin übergab die Panzer bei einer feierlichen Zeremonie in der jordanischen Hauptstadt an die einheimischen Streitkräfte. Die Waffenlieferung ist Teil der »Ertüchtigungsinitiative«, mit der die Bundesregierung »vertrauenswürdige« Staaten im Nahen Osten und in Afrika unterstützen will. Gleichzeit erschließt Berlin damit einen Absatzmarkt für Kriegsgerät aus deutscher Herstellung.

Jordanien wird in den kommenden beiden Jahren mit 88 Millionen Euro gefördert, die größtenteils in Kriegsgerät investiert werden sollen. Neben den Panzern erhält das arabische Land unter anderem auch 70 Lastwagen und 56 Kleinbusse für militärische Zwecke. Laut offiziellen Verlautbarungen geht es vor allem um den Schutz der Grenzen zu den Kriegsländern ­Syrien und Irak. Das Königreich, das den USA als Folterstützpunkt dient, gilt indes als vergleichsweise stabil. Nach Regierungs­angaben wurden in den vergangenen Jahren 1,5 Millionen Flüchtlinge aus den beiden Nachbarländern aufgenommen.

Weitere Empfängerländer der deutschen Rüstungshilfe sind Irak sowie Tunesien, Mali und Nigeria in Afrika. Im nächsten Jahr soll das westafrikanische Land Niger hinzukommen. Insgesamt lässt sich Berlin die »Ertüchtigungs­initiative« in diesem Jahr 100 Millionen und im kommenden 130 Millionen Euro kosten. »Wenn wir nicht bereit sind, diesen Ländern Sicherheit zur Verfügung zu stellen, dann werden sie schnell überrannt werden von den Terroristen«, erklärte von der Leyen in Amman.

Zum Abschluss ihres viertägigen Besuchs traf sie in der jordanischen Hauptstadt Königin Rania und König Abdullah II. Es war die letzte Station der viertägigen Reise der Ministerin durch arabische Länder, bei der sie auch in Saudi-Arabien und Bahrain Station machte. (dpa/jW)