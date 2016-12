Ein schöner Crêpe

In »Ich küsse Ihre Hand, Madame« (Deutschland 1929) von Robert Land wird viel geschmachtet. Die Verliebten dürfen sich nicht küssen, beziehungsweise sie gestatten es sich nicht. »Ich küsse Ihre Hand, Madame, und denk’ es wär’ Ihr Mund« ist eigentlich ein Schlager, für den die Handlung des Films erdacht wurde. Wenn man das weiß, kommt einem die Handlung nicht ganz so aktionsarm vor. Das Leitmotiv Schmachten ist nun einmal vorgegeben.

Laurence hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, sie liebt längst einen anderen. Den möchte sie am Abend an einem bestimmten Platz treffen, an dem sich auch Jacques zufällig befindet. Durch eine Verwechslung gelangt Jacques in das Auto von Laurence, muss es aber kurz darauf wieder verlassen. Er trägt nun ihre Scheidungsurkunde in der Tasche, muss sie also ein weiteres Mal treffen, diesmal bei ihr zu Hause. Sie gehen dann sogar zusammen tanzen. Spätestens als das Orchester »Ich küsse Ihre Hand, Madame« spielt, sind die beiden hin und weg voneinander. Laurence wird von Marlene Dietrich gespielt, es ist eine ihrer frühen Rollen – in einem späten Stummfilm, der aber eine kurze Tonspur hat, auf der das Titellied erklingt.

Dietrich hat noch normal dicke Oberarme, aber schon den Vamp-Blick, der sie in Hollywood berühmt machen wird. Die Rolle des Jacques hat Harry Liedtke übernommen, der sehr viel sehr selbstgefällig in die Kamera lächelt, wenn er nicht gerade in die Kamera schmachtet.

Jacques hat sich als Graf Lerski vorgestellt, was zwar richtig ist, nur lebt er als russischer Adliger, der nach der Oktoberrevolution emigriert ist, in Paris und muss für seinen Lebensunterhalt arbeiten, der Arme. Er ist Kellner in einem Restaurant. Laurence lässt ihn eiskalt abblitzen, als sie davon erfährt. Später will sie ihn doch wieder zurück. »Ich verzichte, Madame!« erklärt ein stolzer Jacques. »Ich verzichte auf die Gunst einer Frau, die den Titel liebt und nicht den Menschen.« Schön gesagt, aber dann wird er doch am Ende weich.

Am Anfang des Films serviert Jacques einen schönen Crêpe. Er serviert ihn nicht nur, er bereitet ihn sogar am Tisch zu. Sieht sehr lecker aus. Crêpes Suzette: 50 Gramm Butter für den Teig in einem Topf schmelzen lassen. Zwei Eier mit 150 Millilitern Milch verquirlen, mit einer Prise Salz, einem EL Zucker würzen. 100 Gramm Mehl löffelweise dazugeben. Alles zu einem glatten Teig ohne Klümpchen rühren. Eine halbe Orange auspressen, Saft unter die Butter rühren. Unter den Teig mischen, 30 Minuten im Kühlschrank abkühlen lassen. Zweite Orangenhälfte, eine weitere Orange auch noch auspressen. Eine unbehandelte Orange heiß waschen, Schale abreiben. Orangen abschälen, einzelne Filets rausschneiden. In einer Pfanne einen TL Butter schmelzen. Einen EL Vanillezucker einrühren, anbräunen, Orangensaft und Orangenlikör (Cointreau) angießen, in fünf Minuten sirupartig einkochen. Orangenfilets reinlegen. Bei schwacher Hitze warm halten. Eine beschichtete Pfanne mit wenig Butter ausstreichen, erhitzen. Schöpfkelle voll Teig reingeben, bei mittlerer Hitze eine Minute anbacken, wenden und fertigbacken. Crêpe zusammenfalten, in die Orangensauce legen. Alle Crêpes backen, falten und in die Sauce legen. Mit Puderzucker bestäuben.