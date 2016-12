Streichhölzer weitergeben

Den Mächtigen die Stirn bieten: Lopez (Chris Lopatta) befreit Rolli (Alexander Hörbe) aus den Klauen des Pflegepersonals Foto: Stefan Hupe

Der Vereinsname 1. FC Eisern Union ist Programm und Legende, steht aber auch für Dramatik im engeren Sinne. Seit zehn Jahren geht die (Ost-)Berliner Fußballelite im Dezember ins Theater wie sonst ins Stadion. In einer zur Eventkneipe umgebauten Turnhalle im tiefsten Berlin-Köpenick werden hektoliterweise Bier vertilgt und die alten Schlachtgesänge angestimmt. So lassen sich die Besucher die darstellende Kunst gefallen.

Schauspieler, Regisseur und Autor Jörg Steinberg brachte 2006 mit einigen Mitstreitern auf Grundlage seiner eigenen Fanbiographie das Stück »Und niemals vergessen – Eisern Union!« auf die Bühne (jW vom 4.12.2010). Mit unwahrscheinlichem, lang anhaltendem Erfolg: Jahr für Jahr stürmen die Fans seitdem in die Vorstellungen; alle sind ausverkauft. In diesem Jahr nun ist es soweit: Steinberg hat eine Fortsetzung geschrieben: »Wir werden ewig leben!« Uraufführung war gestern abend.

Es ist derselbe Ort, derselbe Regisseur, es sind dieselben sechs Darsteller (Karin Düwel, Natascha Paulick, Frank Auerbach, Alexander Hörbe, Chris Lopatta, Dirk Schoedon). Aber die Ausgangssituation ist diesmal eine andere: Wir schreiben den Dezember 2030. Der Himmel über Berlin ist bedeckt von unzähligen unbemannten Drohnen. Die Fußballwelt ist durch und durch kommerzialisiert und zur puren Unterhaltungsindustrie verkommen. Vereinsleben: Fehlanzeige! Und noch schlimmer: Im gigantomanisch ausgebauten Stadion herrscht Rauchverbot!

In dieser Zeit der Ödnis und Hoffnungslosigkeit machen sich drei Kämpen, die überlebt haben, auf, den Verein zu retten. Das Ziel: Endlich mal wieder absteigen dürfen! Sie befreien einen gehbehinderten, schwer dementen Kumpel aus den Klauen des Pflegepersonals, überwinden alle Sicherheitsschranken und schicken sich an, den Mächtigen der Fußballwelt die Stirn zu bieten: Das Stadion »Alte Försterei«, Objekt von Immobilienhais Begierden, ist der zurückzugewinnende Sehnsuchtsort. Sie erobern ihn gemeinsam mit vielen, vielen Fans – den Zuschauern natürlich. Doch das Imperium schlägt zurück: Schwerer Hausfriedensbruch! Gerichtliche Vorladung! Und dann liegt auch noch der Kumpel im Sterben. Da wird es dann plötzlich ganz still im aufgeheizten Saal.

Die Botschaft der Mischung aus Schauspiel, Comedy und Agitprop ist einfach und klar: Sport ist nicht nur Kommerz. Vielmehr: Darf dies nicht nur sein. Gnadenlos verulkt Steinberg das hochbezahlte Management gegenwärtiger Fußballvereine, macht aus seinen Anleihen bei den Kultfilmen um die dänische Olsenbande keinen Hehl, evoziert bei den Zuschauern abwechselnd tiefschürfende Gedanken und brüllendes Gelächter. Allein schon die schauspielerische Leistung seiner Mitstreiter ist wieder sehenswert.

Worin liegt der Erfolg von Steinbergs Stücken begründet? Ist es sein augenzwinkernder Humor? Ganz bestimmt. Seine überaus realistische Darstellung der Fangemeinde, zu der er ja selbst gehört? Auch das. Was ist mit purer Nostalgie, einer Sehnsucht nach den Jahren der DDR, wo Sport eben kein Kommerz war, die Fußballverrücktheit der Szene weitgehend freie Bahn hatte? Ja, sicher auch. Insofern sind die Stücke politisch. Im neuen wird dazu schön bemerkt: »Tradition heißt nicht, die Asche aufzubewahren, sondern die Streichhölzer weiterzugeben.« Am Ende liegt das Geheimnis der anhaltenden, immer wieder neu erheiternden Wirkung des Unternehmens Fußballstück aber wohl in der Erfahrung der Zuschauer, dass auf der Szene ihr eigenes, ureigenstes Ding verhandelt wird. Theater als Ort der Selbstvergewisserung, des Selbstbewusstseins – so soll es sein. Die ersten Vorstellungen sind schon wieder ausverkauft.