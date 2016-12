Hamburg steht Kopf

Über eine »ruhige Nacht« hat sich die Hamburger Polizei am Donnerstag morgen gefreut – aus ihrer Sicht mag das stimmen, für die Einwohner der Hansestadt gilt das allerdings nicht. Das OSZE-Treffen, das bis zum heutigen Freitag geht, sorgt für einen Ausnahmezustand: 13.000 Polizisten haben die Stadt in ein Heerlager verwandelt. Am Donnerstag setzte sich dagegen ein Protestzug kurdischer Verbände vom Hachmannplatz durch die Innenstadt in Bewegung (Foto), der am Abend mit dem »Komitee gegen OSZE« bis zum Dammtor laufen wollte. (jW)