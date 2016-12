Trend zu E-Autos kostet Jobs

Foto: Felix Kästle/dpa

Der angeblich unaufhaltsame Trend zur Elektromobilität führt zu Problemen: Nach Einschätzung des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen werde die Umstellung zu einem deutlichen Schwund von Arbeitsplätzen führen. Allein an der dann nicht mehr benötigten Getriebeproduktion bei ZF hingen weltweit einschließlich Zulieferern grob geschätzt mehr als 100.000 Stellen, sagte Konzernchef Stefan Sommer am Dienstag abend im Wirtschaftspresseclub Stuttgart. Neue Anforderungen für die Produktion von Elektromotoren könnten deren Wegfall nicht annähernd kompensieren. Erstaunlich die Schlussfolgerung: »Wir sehen das aber nicht als Bedrohung an, weil der Weg dahin noch ein langer ist.«

Die Automobilbauer treiben die Entwicklung von E-Autos voran. Bisher sind die verfügbaren Modelle allerdings nicht konkurrenzfähig. Die Reichweite ist gering, »tanken« dauert eine gefühlte Ewigkeit, und ziemlich teuer sind die elektrisch angetriebenen Blechbüchsen zudem auch. Jetzt setzt die Branche auf einen angeblich erwarteten Qualitätssprung bei der Akkuentwicklung. Nur damit könnten die bestehenden Nachteile überwunden werden. In der EU zwingen schärfere Klimaschutzregeln die Hersteller zum Handeln, ebenso die zunehmende Smogbelastung der Städte auf dem weltgrößten Autoabsatzmarkt China. Doch da die technisch simpleren Elektroautos mit weniger Beschäftigten gebaut werden können, wächst die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Nach Plänen von Volkswagen und Daimler sollen in zehn Jahren bis zu 25 Prozent der verkauften Wagen Elektroautos sein. Das ist einer der Gründe für den geplanten Abbau von bis zu 30.000 Stellen weltweit bei der Marke VW.

Ob die Benzin- oder Dieselmotoren erst später oder überhaupt vom Markt verschwinden werden, ist noch nicht absehbar. Der Getriebebauer ZF (von ursprünglich Zahnradfabrik) investiert deshalb Sommer zufolge auch weiter in Antriebe mit effizienter Verbrennungstechnik. Den Jobschwund teilweise kompensieren soll die demografische Entwicklung. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren in Rente gehen, werden immer weniger Beschäftigte durch junge Leute ersetzt. Für den Konzern vom Bodensee bedeutet der Elektroantrieb auch Wachstumschancen – nicht nur bei Pkw und Lkw, sondern besonders auch bei Stadtbussen sei der »emissionsfreie« Batteriebetrieb auf dem Vormarsch. China sei derzeit der größte Markt dafür. Auch in Europa sei hier ein Durchbruch bis Anfang des kommenden Jahrzehnts zu erwarten, sagte Sommer. (Reuters/jW)