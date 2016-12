Straßenkämpfe

Am achten Jahrestag der Ermordung des 15jährigen Alexandros Grigoropoulos durch einen Polizisten im Dezember 2008 ist es in der Nacht zum Mittwoch in Athen zu Auseinandersetzungen gekommen. Rund 3.000 Menschen hatten zunächst an einem Gedenkmarsch teilgenommen. Im Anschluss kam es im Viertel Exarchia zu Straßenkämpfen zwischen etwa 200 Demonstranten und Polizisten. Diese sollen laut Medienberichten mit Brandsätzen, Leuchtkugeln und Steinen at­tackiert worden sein. Drei Beamte wurden laut Behördenangaben leicht verletzt, 25 Menschen wurden verhaftet. (dpa/jW)