Kontemplatives Posthornblasen

Foto: Enrique Castro-Mendivil/Reuters

Einen wunderschönen guten Morgen! Der am Arbeiterkampftag 1925 von katalonischen Einwanderern gegründete Barcelona Sporting Club aus Guayaquil ist am Sonntag zum fünfzehnten Mal nationaler Fußballmeister Ecuadors geworden. Nach vier Jahren Titeldürre reichte den »Toreros« am 21. Spieltag der Serie A ein 4:2-Auswärts-Erfolg im Estadio Bellavista von Ambato gegen Mushuc Runa (Quechua für: »Neuer Mensch«). Es war der vorletzte Spieltag der »Segunda Etapa« der diesjährigen Meisterschaft. Mit nun 52 akkumulierten Punkten sind die Gelb-Schwarzen an der Tabellenspitze nicht mehr einholbar.

Bereits nach fünf Minuten hatte Mittelstürmer-Irokese Jonathan Álvez die Kugel nach einer Ecke von Damián Díaz zum ersten Mal und mit dem Kopf vom Fünferraum im Kasten des »Cooperativista« verstaut. Als der Minutenzeiger des schwarzen Mannes, genauer gesagt der seines Chronographen, zum neunundzwanzigsten Mal über Los gegangen respektive gekurvt war, hatte Washington Vera gerade nach einem Freistoß-Trick des Argentiniers Matías »El Pony« Oyola mit einem soften Pass vom Halbmond ins kurze Toreck das 2:0 für Barcelona erzielt. Es war einfach, schon weil die Spieler des Tabellensiebten sich während eines semi-klandestinen Pläuschchens nahe des Mittelkreises und nach Kampfabstimmung offenbar dafür entschieden hatten, dem weiteren Spielverlauf nicht mit Widerstandsgesten in die Quere zu kommen. Immer wenn einer dieser zwei, drei Dutzend Gelb-Schwarzen die eigenen Linien durchbrach, wurde er mit einem frisch zusammengebastelten, improvisierten Blumenstrauß empfangen und zu Likörpralinen und dem obligatorisch zünftigen Schwätzchen eingeladen. Wer kann da schon nein sagen.

Die Barcelonisten warfen also das halbseidene Praliné ein, bliesen ins Posthorn und frönten weiter dem Ballermann, Gastfreundschaft hin und auch her, Fair play haben die Engländer erfunden, sagt ja der Name schon, und ein katalonisch angehauchter Ecuadorianer ist ganz entschieden kein Engländer. Sie dürfen gerne anderer Meinung sein, aber das ändert nichts daran.

Bereits nach einer halben Stunde ließ es sich »Pony« Oyola nicht nehmen, mit einem magistralen Freistoß, lässig aus dreißig Metern über Freund und Freundesfreund getreten, auf 3:0 für die Gäste zu erhöhen, was zu einem Blumenregen der Einheimischen führte. Matze zeigte sich entzückt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Washington »Wacho« Vera nach einem fein eingefädelten Konter und üppig wucherndem Kollektivspiel sogar noch das 4:0 für Barcelona, sein zehnter Saison-Treffer. Mushuc Runa war verbrannte Erde, da konnte auch Flower-Power nicht gegen anstinken.

Im zweiten Abschnitt zog sich der neue Meister in sein Gartenmöbel-Eckchen zurück, was dazu führte, dass die Gastgeber sich einmal wie die Harlem Globetrotters fühlen durften. Zehner Marwin Pita (56') und Mittelstürmer Carlos »Pichón« Quintero (90') bedankten sich mit Einlochungen zum 2:4 Endstand.

Der von dem Uruguayo Guillermo Almada trainierte Barcelona SC hatte bereits die »Primera Etapa« des Wettbewerbs eingetütet, weshalb die Finalspiele der seit 1957 ausgetragenen Meisterschaft Ecuadors ausfallen. Das Team aus Guayaquil ist zudem der einzige »Dino« des Championats und also noch nie abgestiegen. Vizemeister wurde CS Emelec (ebenfalls aus Guayaquil). Beide Teams qualifizierten sich damit für die Copa Libertadores 2017.