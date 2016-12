US-Reporter Richard Boyle fotografiert den Bürgerkrieg: »Salvador« Foto: BR/Telepool GmbH

Jetzt red i

Durchbruch oder Stückwerk – Was bringt die neue Pflegereform?

Diese Sendung erinnert einerseits an goldene Zeiten: Probleme, die eigentlich keine sind, werden heiß diskutiert. Dann aber bricht immer mal wieder die ganz elementare neue Armut durch. Und die Wut oder eher, eine Stufe früher, der Hohn. Zum 1. Januar 2017 tritt die Reform der Pflegeversicherung in Kraft. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) schlägt schrill-historische Töne an: »Keiner wird schlechter und viele werden besser gestellt als heute.« Wird das deutsche Pflegesystem jetzt verbessert? Darüber diskutieren die Bürgerinnen und Bürger mit Experten und Politikern sowie den Lehrern und Schülern der Berufsfachschule für Pflege in Mühldorf am Inn.

BR, 20.15

Revolte der Kinder

Der Anfang vom Ende der Apartheid

Soweto – »South Western Township«. Kein anderes Township ist so zum Markenzeichen für den Kampf gegen die Apartheid geworden. Im Juni 2016 jährte sich der Schüleraufstand von Soweto zum 40. Mal. Der 16. Juni 1976 ist auch der Ausgangspunkt, um in die Gegenwart zu schauen: Wo steht das Township heute – 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid?

3sat, 21.45

Bericht vom Parteitag der CDU

2014 erhielt Angela Merkel rund 96 Prozent der Stimmen. Diesmal – Spannung!

Das Erste, 22.45

Auslandsjournal spezial

Die Wutpolitiker – Europa und die Populisten

Das ZDF-»Auslandsjournal« widmet sich dem Erstarken sogenannter populistischer Kräfte in Europa. Der Blick richtet sich dabei besonders auf zwei anstehende Wahlen in Nachbarstaaten Deutschlands: In den Niederlanden will im kommenden März Geert Wilders mit seiner »Partei für die Freiheit« triumphieren, und bei der französischen Präsidentschaftswahl im Mai rechnet sich Marine Le Pen Chancen aus.

ZDF, 23.15

Salvador

Der US-amerikanische Fotojournalist Richard Boyle reist Anfang der 1980er Jahre mit seinem Freund Doctor Rock nach El Salvador, um über den dortigen Bürgerkrieg zu berichten. Vor Ort dokumentiert der Reporter die Machenschaften der Militärjunta, die das Volk brutal unterdrückt. Als Boyle Zeuge wird, wie Erzbischof Romero von einem rechten Todesschwadron getötet wird, ist auch sein Leben in Gefahr. Groß. Mit James Woods (Richard Boyle), James Belushi (Doctor Rock). GB/USA 1986. Regie: Oliver Stone.

BR Fernsehen, 23.30